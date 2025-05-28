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В Москве наградили создателей рынка общественных связей

В Москве наградили создателей рынка общественных связей - РИА Новости, 28.05.2025

В Москве наградили создателей рынка общественных связей

В Общественной палате РФ в рамках первого международного форума "Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты" прошло торжественное вручение награды "За вклад в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:20:00+03:00

2025-05-28T17:20:00+03:00

2025-05-28T17:20:00+03:00

пресс-релизы

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МОСКВА, 28 мая – Пресс-служба АКОС. В Общественной палате РФ в рамках первого международного форума "Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты" прошло торжественное вручение награды "За вклад в создание профессионального рынка коммуникаций" 12 представителям сеньоритета PR-индустрии. Данное событие состоялось в честь 25-летия Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС). Выбор происходил из числа первопроходцев рынка, которые создавали и учреждали первые профессиональные компании, конкурсы, форумы, конференции, ассоциации, писали первые учебники, вводили международные стандарты профессии. Список кандидатур формировался из предложений членов АКОС и Консультативного совета ассоциации. Шорт-лист номинантов был утвержден Советом АКОС, после чего прошло заочное голосование членов АКОС и Консультационного Совета. "В отрасли много конкурсов, где отмечают заслуги коллег, которые сейчас вносят значительный вклад в ее развитие. А мы в год 25-летнего юбилея АКОС решили вспомнить тех, кто заложил основы нашего рынка, визионеров, увидевших и реализовавших новые возможности. Нынешние специалисты должны знать отцов-создателей рынка, на котором они сейчас трудятся, видеть его глубину, чтить еще молодую, но уже историю", – отметил председатель Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС), президент коммуникационной группы Insiders Андрей Лапшов. Обладателями награды стали: • генеральный директор SPN Communications, основатель международного форума по коммуникациям Baltic Weekend и премии Proba Awards, вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), экс-председатель АКОС Андрей Баранников; • основатель и президент компании КРОС, руководитель школы коммуникаций Высшей школы экономики, профессор, экс-председатель АКОС Сергей Зверев; • основатель и председатель совета директоров коммуникационной группы АГТ, сопредседатель Координационного совета коммуникационных индустрий при Общественной палате РФ, член Российской академии общественных связей, член попечительского совета национальной премии в области развития коммуникаций "Серебряный Лучник" и создатель сети региональных конкурсов "Серебряный лучник", инициатор создания национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К Вячеслав Лащевский; • генеральный директор maslov:agency, один из создателей и первых председателей АКОС Михаил Маслов; • член совета директоров Европейской ассоциации политических консультантов, академик Российской академии общественных связей, автор книг о GR и политическом консалтинге, основатель и председатель совета директоров первой в России PR-компании — агентства стратегических коммуникаций "Николло М" Игорь Минтусов; • политолог, политтехнолог, директор Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", президент РАСО Евгений Минченко; • основатель агентства "Михайлов и партнеры", один из создателей и второй председатель АКОС Сергей Михайлов; • депутат государственной думы Российской Федерации, бывший президент РАСО, бывший статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Станислав Наумов; • основатель и председатель попечительского совета национальной премии в области развития коммуникаций "Серебряный лучник", академик Российской академии общественных связей, основатель и председатель совета директоров коммуникационного агентства РИМ (Р.И.М.) Игорь Писарский; • президент Российской академии общественных связей (РАОС), основатель и президент коммуникационной группы "Деловая лига", основатель российского отделения Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов Виталий Расницын; • основатель консалтинговой компании "Имидж Контакт", политтехнолог, руководитель агентства TCG Алексей Ситников; • генеральный директор агентства "Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг", преподаватель, кандидат философских наук и доктор политических наук, профессор Александр Чумиков. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы