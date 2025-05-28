https://ria.ru/20250528/moskva-2019463923.html

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на столицу

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на столицу - РИА Новости, 28.05.2025

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на столицу

Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T03:42:00+03:00

2025-05-28T03:42:00+03:00

2025-05-28T03:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 26 БПЛА, летевших на столицу. "Уничтожен ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей собянин, безопасность