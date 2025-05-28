Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: завершается возведение моста через пруд в районе Коммунарка - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:08 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/moskva-2019454005.html
Овчинский: завершается возведение моста через пруд в районе Коммунарка
Овчинский: завершается возведение моста через пруд в районе Коммунарка - РИА Новости, 28.05.2025
Овчинский: завершается возведение моста через пруд в районе Коммунарка
Строительство пешеходного моста через пруд Дальний в московской Коммунарке подходит к концу, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T07:08:00+03:00
2025-05-28T07:08:00+03:00
коммунарка (москва)
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e48adc69cb1363dbc1ae39d2e399d8bc.png
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Строительство пешеходного моста через пруд Дальний в московской Коммунарке подходит к концу, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Объект свяжет жилую и деловую части района "Прокшино", а также обеспечит жителей безопасным пешеходным маршрутом до одноименной станции Сокольнической линии метро. Сейчас инвестор завершает работы по благоустройству набережных с обеих сторон моста", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики. Министр отметил, что мост протянется на 197 метров. Его ширина составит 4,5 метра, а высота над поверхностью воды – до пяти метров. Он будет представлять собой волнообразную дугу, оснащенную прозрачным навесом и смотровыми площадками по обе стороны.Уточняется, что мост соединит возводимый компанией "А101" жилой комплекс и бизнес-квартал, а также станет кратчайшим путем до центральной площади жилого района. С одной стороны от него расположится прогулочная зона, а с другой – арт-парк.
https://ria.ru/20250429/kommunarka-2014199828.html
коммунарка (москва)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_98:0:2373:1706_1920x0_80_0_0_289233ec0d2e878438ab4cd4949a679b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коммунарка (москва), владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, москва
Коммунарка (Москва), Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Москва
Овчинский: завершается возведение моста через пруд в районе Коммунарка

Овчинский: подходит к концу возведение пешеходного моста в московской Коммунарке

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Строительство пешеходного моста через пруд Дальний в московской Коммунарке подходит к концу, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Объект свяжет жилую и деловую части района "Прокшино", а также обеспечит жителей безопасным пешеходным маршрутом до одноименной станции Сокольнической линии метро. Сейчас инвестор завершает работы по благоустройству набережных с обеих сторон моста", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Министр отметил, что мост протянется на 197 метров. Его ширина составит 4,5 метра, а высота над поверхностью воды – до пяти метров. Он будет представлять собой волнообразную дугу, оснащенную прозрачным навесом и смотровыми площадками по обе стороны.
Уточняется, что мост соединит возводимый компанией "А101" жилой комплекс и бизнес-квартал, а также станет кратчайшим путем до центральной площади жилого района. С одной стороны от него расположится прогулочная зона, а с другой – арт-парк.
Философ и писатель Александр Зиновьев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Коммунарке установят барельефы Зиновьеву и Канту
29 апреля, 20:40
 
Коммунарка (Москва)Владислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала