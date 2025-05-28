https://ria.ru/20250528/moskva-2019454005.html
Овчинский: завершается возведение моста через пруд в районе Коммунарка
Овчинский: завершается возведение моста через пруд в районе Коммунарка - РИА Новости, 28.05.2025
Овчинский: завершается возведение моста через пруд в районе Коммунарка
Строительство пешеходного моста через пруд Дальний в московской Коммунарке подходит к концу, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T07:08:00+03:00
2025-05-28T07:08:00+03:00
2025-05-28T07:08:00+03:00
коммунарка (москва)
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Строительство пешеходного моста через пруд Дальний в московской Коммунарке подходит к концу, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Объект свяжет жилую и деловую части района "Прокшино", а также обеспечит жителей безопасным пешеходным маршрутом до одноименной станции Сокольнической линии метро. Сейчас инвестор завершает работы по благоустройству набережных с обеих сторон моста", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики. Министр отметил, что мост протянется на 197 метров. Его ширина составит 4,5 метра, а высота над поверхностью воды – до пяти метров. Он будет представлять собой волнообразную дугу, оснащенную прозрачным навесом и смотровыми площадками по обе стороны.Уточняется, что мост соединит возводимый компанией "А101" жилой комплекс и бизнес-квартал, а также станет кратчайшим путем до центральной площади жилого района. С одной стороны от него расположится прогулочная зона, а с другой – арт-парк.
https://ria.ru/20250429/kommunarka-2014199828.html
коммунарка (москва)
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коммунарка (москва), владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, москва
Коммунарка (Москва), Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Москва
Овчинский: завершается возведение моста через пруд в районе Коммунарка
Овчинский: подходит к концу возведение пешеходного моста в московской Коммунарке
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Строительство пешеходного моста через пруд Дальний в московской Коммунарке подходит к концу, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Объект свяжет жилую и деловую части района "Прокшино", а также обеспечит жителей безопасным пешеходным маршрутом до одноименной станции Сокольнической линии метро. Сейчас инвестор завершает работы по благоустройству набережных с обеих сторон моста", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Министр отметил, что мост протянется на 197 метров. Его ширина составит 4,5 метра, а высота над поверхностью воды – до пяти метров. Он будет представлять собой волнообразную дугу, оснащенную прозрачным навесом и смотровыми площадками по обе стороны.
Уточняется, что мост соединит возводимый компанией "А101" жилой комплекс и бизнес-квартал, а также станет кратчайшим путем до центральной площади жилого района. С одной стороны от него расположится прогулочная зона, а с другой – арт-парк.