https://ria.ru/20250528/moskva-2019454005.html

Овчинский: завершается возведение моста через пруд в районе Коммунарка

Овчинский: завершается возведение моста через пруд в районе Коммунарка - РИА Новости, 28.05.2025

Овчинский: завершается возведение моста через пруд в районе Коммунарка

Строительство пешеходного моста через пруд Дальний в московской Коммунарке подходит к концу, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T07:08:00+03:00

2025-05-28T07:08:00+03:00

2025-05-28T07:08:00+03:00

коммунарка (москва)

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

москва

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Строительство пешеходного моста через пруд Дальний в московской Коммунарке подходит к концу, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Объект свяжет жилую и деловую части района "Прокшино", а также обеспечит жителей безопасным пешеходным маршрутом до одноименной станции Сокольнической линии метро. Сейчас инвестор завершает работы по благоустройству набережных с обеих сторон моста", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики. Министр отметил, что мост протянется на 197 метров. Его ширина составит 4,5 метра, а высота над поверхностью воды – до пяти метров. Он будет представлять собой волнообразную дугу, оснащенную прозрачным навесом и смотровыми площадками по обе стороны.Уточняется, что мост соединит возводимый компанией "А101" жилой комплекс и бизнес-квартал, а также станет кратчайшим путем до центральной площади жилого района. С одной стороны от него расположится прогулочная зона, а с другой – арт-парк.

https://ria.ru/20250429/kommunarka-2014199828.html

коммунарка (москва)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

коммунарка (москва), владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, москва