https://ria.ru/20250528/moshenniki-2019457991.html

Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp, сообщили в МВД

Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp, сообщили в МВД - РИА Новости, 28.05.2025

Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp, сообщили в МВД

Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp, чтобы система мониторинга мессенджера идентифицировала их как благонадежные и не разрывала соединение во... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T01:44:00+03:00

2025-05-28T01:44:00+03:00

2025-05-28T01:44:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp, чтобы система мониторинга мессенджера идентифицировала их как благонадежные и не разрывала соединение во время звонков, говорится в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. По словам правоохранителей, система мониторинга WhatsApp идентифицирует различные абонентские номера, которые привязаны к мессенджерам как благонадежные или неблагонадежные. Если пользователь только оформил сим-карту, зарегистрировал на неё аккаунт в мессенджере, а потом передал его третьему лицу, то с большой долей вероятности сам мессенджер разорвет соединение. Мошенники называют это "слёт". При этом, если человек пользуется аккаунтом повседневно, то он уже идентифицируется системой как благонадежный. "Чтобы не было "слетов", то есть блокировки аккаунта и мошенники с Украины могли довести начатое до конца, аккаунт мошенники могут прогреть за школьника, впрочем это несложно сделать и самому и прийти на рынок уже с парочкой прогретых номеров", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что мошенники заманивают школьников через рассылки со специальных чатов, где они предлагают лёгкий заработок на аренде аккаунтов с почасовой оплатой. "Школьник становится таким же соучастником преступления, потому что при переходе в любую такую группу, там есть подтемы и там сразу есть инструкция о том, что вы передаете данный свой номер, личный аккаунт в колл-центры для прозвона граждан... Каждый школьник понимает, для чего и зачем он это передает", заключили правоохранители.

https://ria.ru/20250306/moshenniki-2003332540.html

https://ria.ru/20250403/moshennichestvo-2009075539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, украина, whatsapp inc., единый государственный экзамен (егэ), безопасность