Рейтинг@Mail.ru
Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp, сообщили в МВД - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/moshenniki-2019457991.html
Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp, сообщили в МВД
Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp, сообщили в МВД - РИА Новости, 28.05.2025
Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp, сообщили в МВД
Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp, чтобы система мониторинга мессенджера идентифицировала их как благонадежные и не разрывала соединение во... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T01:44:00+03:00
2025-05-28T01:44:00+03:00
технологии
украина
whatsapp inc.
единый государственный экзамен (егэ)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923211643_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_ce9b45ad3724f355c8f91e3de35aa6fe.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp, чтобы система мониторинга мессенджера идентифицировала их как благонадежные и не разрывала соединение во время звонков, говорится в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. По словам правоохранителей, система мониторинга WhatsApp идентифицирует различные абонентские номера, которые привязаны к мессенджерам как благонадежные или неблагонадежные. Если пользователь только оформил сим-карту, зарегистрировал на неё аккаунт в мессенджере, а потом передал его третьему лицу, то с большой долей вероятности сам мессенджер разорвет соединение. Мошенники называют это "слёт". При этом, если человек пользуется аккаунтом повседневно, то он уже идентифицируется системой как благонадежный. "Чтобы не было "слетов", то есть блокировки аккаунта и мошенники с Украины могли довести начатое до конца, аккаунт мошенники могут прогреть за школьника, впрочем это несложно сделать и самому и прийти на рынок уже с парочкой прогретых номеров", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что мошенники заманивают школьников через рассылки со специальных чатов, где они предлагают лёгкий заработок на аренде аккаунтов с почасовой оплатой. "Школьник становится таким же соучастником преступления, потому что при переходе в любую такую группу, там есть подтемы и там сразу есть инструкция о том, что вы передаете данный свой номер, личный аккаунт в колл-центры для прозвона граждан... Каждый школьник понимает, для чего и зачем он это передает", заключили правоохранители.
https://ria.ru/20250306/moshenniki-2003332540.html
https://ria.ru/20250403/moshennichestvo-2009075539.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923211643_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2889549aec3ed08596cde07089803ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, whatsapp inc., единый государственный экзамен (егэ), безопасность
Технологии, Украина, WhatsApp Inc., Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Безопасность
Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp, сообщили в МВД

МВД: мошенники арендуют аккаунты в WhatsApp, чтобы система не разрывала связь

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp, чтобы система мониторинга мессенджера идентифицировала их как благонадежные и не разрывала соединение во время звонков, говорится в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По словам правоохранителей, система мониторинга WhatsApp идентифицирует различные абонентские номера, которые привязаны к мессенджерам как благонадежные или неблагонадежные. Если пользователь только оформил сим-карту, зарегистрировал на неё аккаунт в мессенджере, а потом передал его третьему лицу, то с большой долей вероятности сам мессенджер разорвет соединение. Мошенники называют это "слёт".
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Мошенники придумали новую схему обмана в WhatsApp
6 марта, 06:47
При этом, если человек пользуется аккаунтом повседневно, то он уже идентифицируется системой как благонадежный.
«
"Чтобы не было "слетов", то есть блокировки аккаунта и мошенники с Украины могли довести начатое до конца, аккаунт мошенники могут прогреть за школьника, впрочем это несложно сделать и самому и прийти на рынок уже с парочкой прогретых номеров", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что мошенники заманивают школьников через рассылки со специальных чатов, где они предлагают лёгкий заработок на аренде аккаунтов с почасовой оплатой.
"Школьник становится таким же соучастником преступления, потому что при переходе в любую такую группу, там есть подтемы и там сразу есть инструкция о том, что вы передаете данный свой номер, личный аккаунт в колл-центры для прозвона граждан... Каждый школьник понимает, для чего и зачем он это передает", заключили правоохранители.
Мошенник - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Пользователей WhatsApp предостерегли от ошибки, грозящей сроком в колонии
3 апреля, 12:13
 
ТехнологииУкраинаWhatsApp Inc.Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала