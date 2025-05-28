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Экс-глава села в КБР получил условный срок за мошенничество с землей - РИА Новости, 28.05.2025
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10:14 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/moshennichestvo-2019495554.html
Экс-глава села в КБР получил условный срок за мошенничество с землей
Экс-глава села в КБР получил условный срок за мошенничество с землей - РИА Новости, 28.05.2025
Экс-глава села в КБР получил условный срок за мошенничество с землей
Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего главу администрации одного из сел в Эльбрусском районе, которого обвиняли в... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:14:00+03:00
2025-05-28T10:14:00+03:00
эльбрусский район
россия
общество
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НАЛЬЧИК, 28 мая – РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего главу администрации одного из сел в Эльбрусском районе, которого обвиняли в мошенничестве с землей в нацпарке "Приэльбрусье", сообщило региональное УФСБ. "В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена противоправная деятельность бывшего главы местной администрации с. Эльбрус Байдаева Х.И", - говорится в сообщении. Отмечается, что он "путем предоставления фиктивных документов" оформил в собственность земельный участок, расположенный в пределах особо охраняемой природной территории национального парка "Приэльбрусье". "Решением Эльбрусского районного суда, вступившим в законную силу, Байдаев Х.И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20250526/vzyatka-2019030579.html
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эльбрусский район, россия, общество
Эльбрусский район, Россия, Общество
Экс-глава села в КБР получил условный срок за мошенничество с землей

Экс-глава села в КБР Байдаев получил условный срок за мошенничество с землей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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НАЛЬЧИК, 28 мая – РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего главу администрации одного из сел в Эльбрусском районе, которого обвиняли в мошенничестве с землей в нацпарке "Приэльбрусье", сообщило региональное УФСБ.
"В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена противоправная деятельность бывшего главы местной администрации с. Эльбрус Байдаева Х.И", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что он "путем предоставления фиктивных документов" оформил в собственность земельный участок, расположенный в пределах особо охраняемой природной территории национального парка "Приэльбрусье".
"Решением Эльбрусского районного суда, вступившим в законную силу, Байдаев Х.И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период", - уточняет ведомство.
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Эльбрусский районРоссияОбщество
 
 
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