https://ria.ru/20250528/moshennichestvo-2019495554.html

Экс-глава села в КБР получил условный срок за мошенничество с землей

Экс-глава села в КБР получил условный срок за мошенничество с землей - РИА Новости, 28.05.2025

Экс-глава села в КБР получил условный срок за мошенничество с землей

Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего главу администрации одного из сел в Эльбрусском районе, которого обвиняли в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:14:00+03:00

2025-05-28T10:14:00+03:00

2025-05-28T10:14:00+03:00

эльбрусский район

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НАЛЬЧИК, 28 мая – РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего главу администрации одного из сел в Эльбрусском районе, которого обвиняли в мошенничестве с землей в нацпарке "Приэльбрусье", сообщило региональное УФСБ. "В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена противоправная деятельность бывшего главы местной администрации с. Эльбрус Байдаева Х.И", - говорится в сообщении. Отмечается, что он "путем предоставления фиктивных документов" оформил в собственность земельный участок, расположенный в пределах особо охраняемой природной территории национального парка "Приэльбрусье". "Решением Эльбрусского районного суда, вступившим в законную силу, Байдаев Х.И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20250526/vzyatka-2019030579.html

https://ria.ru/20250523/kamchatka-2018604894.html

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эльбрусский район, россия, общество