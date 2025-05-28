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"Лицемер": французы набросились на Мерца после его встречи с Зеленским - РИА Новости, 28.05.2025
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22:51 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/merts-2019671161.html
"Лицемер": французы набросились на Мерца после его встречи с Зеленским
"Лицемер": французы набросились на Мерца после его встречи с Зеленским - РИА Новости, 28.05.2025
"Лицемер": французы набросились на Мерца после его встречи с Зеленским
Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о финансировании производства ракет на Украине. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T22:51:00+03:00
2025-05-28T22:51:00+03:00
в мире
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фридрих мерц
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о финансировании производства ракет на Украине."Мерц ведет себя лицемерно. Он не хочет, чтобы его обвиняли в нападении на Россию путем поставок оружия, и заявляет, что готов финансировать его производство Украиной", — отметил комментатор."Я категорически против этого решения", — написал другой."Этот конфликт является полностью самоубийственным для Европы!", — отметил еще один пользователь."Зеленский хочет от нас 30 миллиардов евро? Это безумие!", — поделился мнением читатель.Канцлер ФРГ в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, НАТО

"Лицемер": французы набросились на Мерца после его встречи с Зеленским

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о финансировании производства ракет на Украине.
"Мерц ведет себя лицемерно. Он не хочет, чтобы его обвиняли в нападении на Россию путем поставок оружия, и заявляет, что готов финансировать его производство Украиной", — отметил комментатор.
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"Я категорически против этого решения", — написал другой.
"Этот конфликт является полностью самоубийственным для Европы!", — отметил еще один пользователь.
"Зеленский хочет от нас 30 миллиардов евро? Это безумие!", — поделился мнением читатель.
Канцлер ФРГ в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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В миреУкраинаГерманияРоссияФридрих МерцСергей ЛавровНАТО
 
 
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