https://ria.ru/20250528/merts-2019671161.html

"Лицемер": французы набросились на Мерца после его встречи с Зеленским

"Лицемер": французы набросились на Мерца после его встречи с Зеленским - РИА Новости, 28.05.2025

"Лицемер": французы набросились на Мерца после его встречи с Зеленским

Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о финансировании производства ракет на Украине. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T22:51:00+03:00

2025-05-28T22:51:00+03:00

2025-05-28T22:51:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о финансировании производства ракет на Украине."Мерц ведет себя лицемерно. Он не хочет, чтобы его обвиняли в нападении на Россию путем поставок оружия, и заявляет, что готов финансировать его производство Украиной", — отметил комментатор."Я категорически против этого решения", — написал другой."Этот конфликт является полностью самоубийственным для Европы!", — отметил еще один пользователь."Зеленский хочет от нас 30 миллиардов евро? Это безумие!", — поделился мнением читатель.Канцлер ФРГ в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019591658.html

https://ria.ru/20250528/peskov-2019580934.html

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