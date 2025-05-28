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Мединский предложил Украине дату и место встречи для обмена меморандумами - РИА Новости, 28.05.2025
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18:28 28.05.2025 (обновлено: 19:05 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/medinskij-2019626973.html
Мединский предложил Украине дату и место встречи для обмена меморандумами
Мединский предложил Украине дату и место встречи для обмена меморандумами - РИА Новости, 28.05.2025
Мединский предложил Украине дату и место встречи для обмена меморандумами
Помощник президента России Владимир Мединский позвонил главе Минобороны Украины Рустему Умерову и предложил дату и место встречи для обмена меморандумами с... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T18:28:00+03:00
2025-05-28T19:05:00+03:00
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украина
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в мире
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дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский позвонил главе Минобороны Украины Рустему Умерову и предложил дату и место встречи для обмена меморандумами с условиями по перемирию. "Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, что якобы мне звонил Умеров по поводу меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую: все было почти так. Только наоборот", — отметил Мединский.Он сам позвонил министру обороны Украины и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же представители России готовы обсудить каждый из пунктов пакетного соглашения о прекращении огня."Украинская сторона пошла совещаться. Видимо, совещание затянулось. Ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в обозначенную нами дату — в ближайшие дни — лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней", — добавил помощник российского лидера.В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа над российским проектом меморандума завершается. Но Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать.Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению. Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума по будущему мирному договору.
https://ria.ru/20250527/memorandum-2019348968.html
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россия, украина, владимир мединский, рустем умеров, в мире, сергей лавров, дмитрий песков
Россия, Украина, Владимир Мединский, Рустем Умеров, В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
Мединский предложил Украине дату и место встречи для обмена меморандумами

Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента Владимир Мединский во время заявления по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле
Помощник президента Владимир Мединский во время заявления по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента Владимир Мединский во время заявления по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский позвонил главе Минобороны Украины Рустему Умерову и предложил дату и место встречи для обмена меморандумами с условиями по перемирию.
"Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, что якобы мне звонил Умеров по поводу меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую: все было почти так. Только наоборот", — отметил Мединский.
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Он сам позвонил министру обороны Украины и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же представители России готовы обсудить каждый из пунктов пакетного соглашения о прекращении огня.
"Украинская сторона пошла совещаться. Видимо, совещание затянулось. Ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в обозначенную нами дату — в ближайшие дни — лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней", — добавил помощник российского лидера.
В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа над российским проектом меморандума завершается. Но Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать.
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Переговоры по Украине

Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума по будущему мирному договору.
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