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Маск назвал борьбу с бюрократией в США крайне сложной задачей

Маск назвал борьбу с бюрократией в США крайне сложной задачей - РИА Новости, 28.05.2025

Маск назвал борьбу с бюрократией в США крайне сложной задачей

Американский предприниматель Илон Маск в интервью газете Washington Post заявил, что ситуация с бюрократией в США намного хуже, чем он предполагал, назвал... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T04:25:00+03:00

2025-05-28T04:25:00+03:00

2025-05-28T04:25:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в интервью газете Washington Post заявил, что ситуация с бюрократией в США намного хуже, чем он предполагал, назвал борьбу с правительственной бюрократией "невероятно сложной задачей". "Ситуация с федеральной бюрократией намного хуже, чем я предполагал. Я думал, тут есть проблемы, но пытаться улучшить ситуацию в округе Колумбия - невероятно сложная задача, мягко говоря", - сказал Маск. По словам Маска, департамент государственной эффективности (DOGE), созданный для борьбы с бюрократией, становится "мальчиком для битья", так как его обвиняют в абсолютно любых проблемах, даже если ведомство не имеет к ним какого-либо отношения. Бизнесмен также добавил, что сосредоточит свои усилия на "проектах, приносящих максимальную выгоду за потраченные усилия", что должно позитивно сказаться на сокращении федеральных расходов и мошенничества. Двадцатого мая издание Politico со ссылкой на свой анализ сообщило, что Маск исчез из поля зрения общественности, его имя меньше упоминается в публикациях президента США Дональда Трампа и других политиков, чем в начале срока президента лидера Штатов. Позднее Маск заявил о планах уделять больше времени своим компаниям. Созданный по решению Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".

https://ria.ru/20250225/ssha-2001475328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, колумбия, илон маск, дональд трамп