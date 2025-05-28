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Маск назвал борьбу с бюрократией в США крайне сложной задачей - РИА Новости, 28.05.2025
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04:25 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/mask-2019466463.html
Маск назвал борьбу с бюрократией в США крайне сложной задачей
Маск назвал борьбу с бюрократией в США крайне сложной задачей - РИА Новости, 28.05.2025
Маск назвал борьбу с бюрократией в США крайне сложной задачей
Американский предприниматель Илон Маск в интервью газете Washington Post заявил, что ситуация с бюрократией в США намного хуже, чем он предполагал, назвал... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:25:00+03:00
2025-05-28T04:25:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в интервью газете Washington Post заявил, что ситуация с бюрократией в США намного хуже, чем он предполагал, назвал борьбу с правительственной бюрократией "невероятно сложной задачей". "Ситуация с федеральной бюрократией намного хуже, чем я предполагал. Я думал, тут есть проблемы, но пытаться улучшить ситуацию в округе Колумбия - невероятно сложная задача, мягко говоря", - сказал Маск. По словам Маска, департамент государственной эффективности (DOGE), созданный для борьбы с бюрократией, становится "мальчиком для битья", так как его обвиняют в абсолютно любых проблемах, даже если ведомство не имеет к ним какого-либо отношения. Бизнесмен также добавил, что сосредоточит свои усилия на "проектах, приносящих максимальную выгоду за потраченные усилия", что должно позитивно сказаться на сокращении федеральных расходов и мошенничества. Двадцатого мая издание Politico со ссылкой на свой анализ сообщило, что Маск исчез из поля зрения общественности, его имя меньше упоминается в публикациях президента США Дональда Трампа и других политиков, чем в начале срока президента лидера Штатов. Позднее Маск заявил о планах уделять больше времени своим компаниям. Созданный по решению Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
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в мире, сша, колумбия, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Колумбия, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск назвал борьбу с бюрократией в США крайне сложной задачей

Маск заявил, что ситуация с бюрократией в США намного хуже, чем он предполагал

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в интервью газете Washington Post заявил, что ситуация с бюрократией в США намного хуже, чем он предполагал, назвал борьбу с правительственной бюрократией "невероятно сложной задачей".
"Ситуация с федеральной бюрократией намного хуже, чем я предполагал. Я думал, тут есть проблемы, но пытаться улучшить ситуацию в округе Колумбия - невероятно сложная задача, мягко говоря", - сказал Маск.
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По словам Маска, департамент государственной эффективности (DOGE), созданный для борьбы с бюрократией, становится "мальчиком для битья", так как его обвиняют в абсолютно любых проблемах, даже если ведомство не имеет к ним какого-либо отношения.
Бизнесмен также добавил, что сосредоточит свои усилия на "проектах, приносящих максимальную выгоду за потраченные усилия", что должно позитивно сказаться на сокращении федеральных расходов и мошенничества.
Двадцатого мая издание Politico со ссылкой на свой анализ сообщило, что Маск исчез из поля зрения общественности, его имя меньше упоминается в публикациях президента США Дональда Трампа и других политиков, чем в начале срока президента лидера Штатов. Позднее Маск заявил о планах уделять больше времени своим компаниям.
Созданный по решению Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
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