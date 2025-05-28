https://ria.ru/20250528/makarenko-2019588716.html

СБУ заочно предъявила обвинения министру труда и соцполитики ЛНР

СБУ заочно предъявила обвинения министру труда и соцполитики ЛНР - РИА Новости, 28.05.2025

СБУ заочно предъявила обвинения министру труда и соцполитики ЛНР

Служба безопасности Украины заявила в среду, что заочно предъявила обвинения министру труда и соцполитики Луганской Народной республики Елене Макаренко и... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:28:00+03:00

2025-05-28T16:28:00+03:00

2025-05-28T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду, что заочно предъявила обвинения министру труда и соцполитики Луганской Народной республики Елене Макаренко и замминистру строительства и ЖКХ ЛНР. "Речь идет о министре труда и социальной политики и заместителе министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР… СБУ предъявила злоумышленникам обвинение по статье "коллаборационная деятельность", - говорится в сообщении, опубликованном на странице регионального управления СБУ в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Имен в ведомстве не называют. Министерство труда и соцполитики ЛНР на данным момент возглавляет Елена Макаренко. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250524/meliki-2018867177.html

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луганская народная республика, россия, украина, служба безопасности украины, в мире