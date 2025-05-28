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СБУ заочно предъявила обвинения министру труда и соцполитики ЛНР - РИА Новости, 28.05.2025
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16:28 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/makarenko-2019588716.html
СБУ заочно предъявила обвинения министру труда и соцполитики ЛНР
СБУ заочно предъявила обвинения министру труда и соцполитики ЛНР - РИА Новости, 28.05.2025
СБУ заочно предъявила обвинения министру труда и соцполитики ЛНР
Служба безопасности Украины заявила в среду, что заочно предъявила обвинения министру труда и соцполитики Луганской Народной республики Елене Макаренко и... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:28:00+03:00
2025-05-28T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду, что заочно предъявила обвинения министру труда и соцполитики Луганской Народной республики Елене Макаренко и замминистру строительства и ЖКХ ЛНР. &quot;Речь идет о министре труда и социальной политики и заместителе министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР… СБУ предъявила злоумышленникам обвинение по статье &quot;коллаборационная деятельность&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном на странице регионального управления СБУ в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Имен в ведомстве не называют. Министерство труда и соцполитики ЛНР на данным момент возглавляет Елена Макаренко. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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луганская народная республика, россия, украина, служба безопасности украины, в мире
Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, В мире
СБУ заочно предъявила обвинения министру труда и соцполитики ЛНР

СБУ заочно предъявила обвинения министру труда и соцполитики ЛНР Макаренко

© Фото : Пресс-служба правительства Луганской Народной РеспубликиЕлена Макаренко
Елена Макаренко - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Луганской Народной Республики
Елена Макаренко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду, что заочно предъявила обвинения министру труда и соцполитики Луганской Народной республики Елене Макаренко и замминистру строительства и ЖКХ ЛНР.
«

"Речь идет о министре труда и социальной политики и заместителе министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР… СБУ предъявила злоумышленникам обвинение по статье "коллаборационная деятельность", - говорится в сообщении, опубликованном на странице регионального управления СБУ в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Имен в ведомстве не называют. Министерство труда и соцполитики ЛНР на данным момент возглавляет Елена Макаренко.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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