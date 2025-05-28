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Ликсутов: медзавод ОЭЗ "Технополис Москва" выпустил более 2,7 млн изделий - РИА Новости, 28.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/liksutov-2019520855.html
Ликсутов: медзавод ОЭЗ "Технополис Москва" выпустил более 2,7 млн изделий
Ликсутов: медзавод ОЭЗ "Технополис Москва" выпустил более 2,7 млн изделий - РИА Новости, 28.05.2025
Ликсутов: медзавод ОЭЗ "Технополис Москва" выпустил более 2,7 млн изделий
Завод "ЭЛТА", запущенный на площадке "Алабушево" в конце прошлого года, вышел на полную мощность производства, в первом квартале этого года предприятие... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:00:00+03:00
2025-05-28T12:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
производство
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Завод "ЭЛТА", запущенный на площадке "Алабушево" в конце прошлого года, вышел на полную мощность производства, в первом квартале этого года предприятие выпустило свыше 2,7 миллиона медицинских изделий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, компания специализируется на разработке и выпуске первых отечественных систем мониторинга глюкозы в крови и расходных материалов к ним."Благодаря комплексу эффективных мер поддержки, который город реализует по поручению мэра Москвы, в ОЭЗ "Технополис Москва" успешно развивается производство высокотехнологичных медицинских изделий. Только за январь 2025 года столичные предприятия отрасли увеличили выпуск продукции на 36%. Одной из востребованных мер поддержки является локализация производства в особой экономической зоне столицы. Так, в прошлом году инвестор завершил строительство завода, который призван обеспечить российский рынок отечественными глюкометрами, а также первым российским прибором непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что предприятие выпустило более 180 тысяч глюкометров и 2,7 миллиона тест-полосок к ним по итогам первого квартала этого года.Компания "ЭЛТА" имеет 30-летнюю историю, и за это время cпециалисты предприятия разработали четыре модели измерителей глюкозы, ручку-прокалыватель и прибор для определения процентного содержания гликогемоглобина в крови. Кроме выпуска медоборудования, компания специализируется на разработке фармацевтической продукции, в том числе антиагрегантного препарата для разжижения крови. В конце 2024 года завод компании начал свою работу на площадке ОЭЗ "Технополис Москва"."Площадь нового завода медизделий на площадке ОЭЗ Москвы "Алабушево" составляет свыше 11,3 тысячи квадратных метров. Предприятие было построено по мировым стандартам с современной инженерной инфраструктурой. В настоящее время ежемесячный выпуск продукции составляет более 900 тысяч упаковок тест-полосок для глюкометров и 60 тысяч комплектов измерителей сахара крови", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Один из флагманских продуктов компании - "умный" глюкометр с функцией передачи данных на смартфон. Это полностью отечественная разработка, не имеющая российских аналогов, и уже получившая регистрационный документ Росдравнадзора. Также предприятие создало специальное мобильное приложения для Android и iOS, через которое пациент отправляет данные мониторинга врачу.Генеральный директор компании "ЭЛТА" Юрий Глухов отметил, что предприятие планирует наладить выпуск первых российских онкотестеров для экспресс-определения маркерных транскриптов опухоли молочной железы (МРНК), биосенсоров для экспресс-определения маркерных белков инфаркта миокарда в периферической крови, а также лабораторных анализаторов для экспресс-измерений гликированного гемоглобина (HbA1c).Также на своих площадях завод "ЭЛТА" самостоятельно разрабатывает микроэлектронные компоненты, включая интегральные и оптические микросхемы, программное обеспечение, технологии производства биосенсоров (тест-полосок), на которые у пациентов приходятся основные затраты. Это обеспечивает прибору и расходным материалам более доступную стоимость по сравнению с зарубежными аналогами, сохраняя качество и точность измерений.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, на данный момент компания выпустила более 1,2 миллиона микросхем, которые буду использоваться в современных моделях глюкометров, а также будут применяться в других медицинских изделиях. Продукция резидента столичной ОЭЗ является импортозамещающей и крайне востребована на рынке. Предприятие, где создано более 160 рабочих мест, вышло на полную мощность производства. Объем инвестиций в проект превысил 2,2 миллиарда рублей.Таким образом, поддержка города и возможности ОЭЗ "Технополис Москва" помогут предприятию развивать технологии и создавать новые инновационные продукты, которые помогут постоянно улучшать качество медицинского обслуживания в столице.
https://ria.ru/20250528/stanok-2019490135.html
https://ria.ru/20250527/liksutov-2019299456.html
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , производство
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Производство
Ликсутов: медзавод ОЭЗ "Технополис Москва" выпустил более 2,7 млн изделий

Ликсутов: более 2,7 млн изделий выпущено медзаводом ОЭЗ "Технополис Москва"

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППЛиксутов: более 2,7 млн изделий выпущено медзаводом ОЭЗ "Технополис Москва"
Ликсутов: более 2,7 млн изделий выпущено медзаводом ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Ликсутов: более 2,7 млн изделий выпущено медзаводом ОЭЗ "Технополис Москва"
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Завод "ЭЛТА", запущенный на площадке "Алабушево" в конце прошлого года, вышел на полную мощность производства, в первом квартале этого года предприятие выпустило свыше 2,7 миллиона медицинских изделий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, компания специализируется на разработке и выпуске первых отечественных систем мониторинга глюкозы в крови и расходных материалов к ним.
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"Благодаря комплексу эффективных мер поддержки, который город реализует по поручению мэра Москвы, в ОЭЗ "Технополис Москва" успешно развивается производство высокотехнологичных медицинских изделий. Только за январь 2025 года столичные предприятия отрасли увеличили выпуск продукции на 36%. Одной из востребованных мер поддержки является локализация производства в особой экономической зоне столицы. Так, в прошлом году инвестор завершил строительство завода, который призван обеспечить российский рынок отечественными глюкометрами, а также первым российским прибором непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что предприятие выпустило более 180 тысяч глюкометров и 2,7 миллиона тест-полосок к ним по итогам первого квартала этого года.
Компания "ЭЛТА" имеет 30-летнюю историю, и за это время cпециалисты предприятия разработали четыре модели измерителей глюкозы, ручку-прокалыватель и прибор для определения процентного содержания гликогемоглобина в крови. Кроме выпуска медоборудования, компания специализируется на разработке фармацевтической продукции, в том числе антиагрегантного препарата для разжижения крови. В конце 2024 года завод компании начал свою работу на площадке ОЭЗ "Технополис Москва".
"Площадь нового завода медизделий на площадке ОЭЗ Москвы "Алабушево" составляет свыше 11,3 тысячи квадратных метров. Предприятие было построено по мировым стандартам с современной инженерной инфраструктурой. В настоящее время ежемесячный выпуск продукции составляет более 900 тысяч упаковок тест-полосок для глюкометров и 60 тысяч комплектов измерителей сахара крови", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
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Один из флагманских продуктов компании - "умный" глюкометр с функцией передачи данных на смартфон. Это полностью отечественная разработка, не имеющая российских аналогов, и уже получившая регистрационный документ Росдравнадзора. Также предприятие создало специальное мобильное приложения для Android и iOS, через которое пациент отправляет данные мониторинга врачу.
Генеральный директор компании "ЭЛТА" Юрий Глухов отметил, что предприятие планирует наладить выпуск первых российских онкотестеров для экспресс-определения маркерных транскриптов опухоли молочной железы (МРНК), биосенсоров для экспресс-определения маркерных белков инфаркта миокарда в периферической крови, а также лабораторных анализаторов для экспресс-измерений гликированного гемоглобина (HbA1c).
Также на своих площадях завод "ЭЛТА" самостоятельно разрабатывает микроэлектронные компоненты, включая интегральные и оптические микросхемы, программное обеспечение, технологии производства биосенсоров (тест-полосок), на которые у пациентов приходятся основные затраты. Это обеспечивает прибору и расходным материалам более доступную стоимость по сравнению с зарубежными аналогами, сохраняя качество и точность измерений.
По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, на данный момент компания выпустила более 1,2 миллиона микросхем, которые буду использоваться в современных моделях глюкометров, а также будут применяться в других медицинских изделиях. Продукция резидента столичной ОЭЗ является импортозамещающей и крайне востребована на рынке. Предприятие, где создано более 160 рабочих мест, вышло на полную мощность производства. Объем инвестиций в проект превысил 2,2 миллиарда рублей.
Таким образом, поддержка города и возможности ОЭЗ "Технополис Москва" помогут предприятию развивать технологии и создавать новые инновационные продукты, которые помогут постоянно улучшать качество медицинского обслуживания в столице.
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