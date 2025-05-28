https://ria.ru/20250528/lavrov-2019664424.html

Лавров информировал Рубио о подготовке к новому раунду переговоров

Лавров информировал Рубио о подготовке к новому раунду переговоров - РИА Новости, 28.05.2025

Лавров информировал Рубио о подготовке к новому раунду переговоров

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в ходе телефонного разговора подготовку к очередному раунду российско-украинских переговоров... РИА Новости, 28.05.2025

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2025-05-28T21:30:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в ходе телефонного разговора подготовку к очередному раунду российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщил в среду МИД РФ."Министр информировал Рубио о ходе реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа от 19 мая, а также о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что Рубио в свою очередь выразил готовность США способствовать сближению позиций сторон для скорейшего урегулирования конфликта."Рубио, в свою очередь, подчеркнул нацеленность Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта и выразил готовность Вашингтона содействовать сближению позиций сторон", - сказано в заявлении.При этом стороны подтвердили настрой на продолжение взаимоуважительного диалога и обсудили также двустороннюю повестку дня."В ходе беседы были также затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного и взаимоуважительного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и США", - отмечается в заявлении.Ранее Лавров сообщил, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции. В ходе него РФ передаст свой меморандум по урегулированию украинской стороне.

https://ria.ru/20250528/lavrov-2019645681.html

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019644792.html

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