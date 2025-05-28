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Лавров информировал Рубио о подготовке к новому раунду переговоров - РИА Новости, 28.05.2025
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21:30 28.05.2025 (обновлено: 21:51 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019664424.html
Лавров информировал Рубио о подготовке к новому раунду переговоров
Лавров информировал Рубио о подготовке к новому раунду переговоров - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров информировал Рубио о подготовке к новому раунду переговоров
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в ходе телефонного разговора подготовку к очередному раунду российско-украинских переговоров... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T21:30:00+03:00
2025-05-28T21:51:00+03:00
москва
киев
россия
специальная военная операция на украине
сша
стамбул
марко рубио
сергей лавров
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в ходе телефонного разговора подготовку к очередному раунду российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщил в среду МИД РФ."Министр информировал Рубио о ходе реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа от 19 мая, а также о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что Рубио в свою очередь выразил готовность США способствовать сближению позиций сторон для скорейшего урегулирования конфликта."Рубио, в свою очередь, подчеркнул нацеленность Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта и выразил готовность Вашингтона содействовать сближению позиций сторон", - сказано в заявлении.При этом стороны подтвердили настрой на продолжение взаимоуважительного диалога и обсудили также двустороннюю повестку дня."В ходе беседы были также затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного и взаимоуважительного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и США", - отмечается в заявлении.Ранее Лавров сообщил, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции. В ходе него РФ передаст свой меморандум по урегулированию украинской стороне.
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019645681.html
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москва, киев, россия, сша, стамбул, марко рубио, сергей лавров, дональд трамп
Москва, Киев, Россия, Специальная военная операция на Украине, США, Стамбул, Марко Рубио, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Лавров информировал Рубио о подготовке к новому раунду переговоров

Лавров и Рубио обсудили подготовку переговоров России и Украины в Стамбуле

© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolГлава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в ходе телефонного разговора подготовку к очередному раунду российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщил в среду МИД РФ.
"Министр информировал Рубио о ходе реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа от 19 мая, а также о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Лавров выразил надежду на поддержку нового раунда переговоров с Украиной
Вчера, 19:10
Отмечается, что Рубио в свою очередь выразил готовность США способствовать сближению позиций сторон для скорейшего урегулирования конфликта.
"Рубио, в свою очередь, подчеркнул нацеленность Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта и выразил готовность Вашингтона содействовать сближению позиций сторон", - сказано в заявлении.
При этом стороны подтвердили настрой на продолжение взаимоуважительного диалога и обсудили также двустороннюю повестку дня.
"В ходе беседы были также затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного и взаимоуважительного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и США", - отмечается в заявлении.
Ранее Лавров сообщил, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции. В ходе него РФ передаст свой меморандум по урегулированию украинской стороне.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваКиевРоссияСШАСтамбулМарко РубиоСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
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