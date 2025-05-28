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Лавров выразил надежду на поддержку нового раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.05.2025
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19:10 28.05.2025 (обновлено: 20:35 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019645681.html
Лавров выразил надежду на поддержку нового раунда переговоров с Украиной
Лавров выразил надежду на поддержку нового раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров выразил надежду на поддержку нового раунда переговоров с Украиной
Москва рассчитывает, что те, кто заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат новый раунд прямых российско-украинских переговоров, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T19:10:00+03:00
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россия
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в мире
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва рассчитывает, что те, кто заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат новый раунд прямых российско-украинских переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров", - говорится в заявлении Лаврова на сайте МИД РФ.
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россия, украина, стамбул, в мире, турция, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, Стамбул, В мире, Турция, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Специальная военная операция на Украине
Лавров выразил надежду на поддержку нового раунда переговоров с Украиной

Лавров: РФ надеется на поддержку в мире второго раунда переговоров с Киевом

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва рассчитывает, что те, кто заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат новый раунд прямых российско-украинских переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров", - говорится в заявлении Лаврова на сайте МИД РФ.
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