https://ria.ru/20250528/lavrov-2019645681.html
Лавров выразил надежду на поддержку нового раунда переговоров с Украиной
Лавров выразил надежду на поддержку нового раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров выразил надежду на поддержку нового раунда переговоров с Украиной
Москва рассчитывает, что те, кто заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат новый раунд прямых российско-украинских переговоров, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T19:10:00+03:00
2025-05-28T19:10:00+03:00
2025-05-28T20:35:00+03:00
россия
украина
стамбул
в мире
турция
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва рассчитывает, что те, кто заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат новый раунд прямых российско-украинских переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров", - говорится в заявлении Лаврова на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20250528/mid-2019631201.html
россия
украина
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, стамбул, в мире, турция, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, Стамбул, В мире, Турция, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Специальная военная операция на Украине
Лавров выразил надежду на поддержку нового раунда переговоров с Украиной
Лавров: РФ надеется на поддержку в мире второго раунда переговоров с Киевом