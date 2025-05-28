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Лавров выразил надежду на поддержку нового раунда переговоров с Украиной

Лавров выразил надежду на поддержку нового раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.05.2025

Лавров выразил надежду на поддержку нового раунда переговоров с Украиной

Москва рассчитывает, что те, кто заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат новый раунд прямых российско-украинских переговоров, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T19:10:00+03:00

2025-05-28T19:10:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва рассчитывает, что те, кто заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат новый раунд прямых российско-украинских переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров", - говорится в заявлении Лаврова на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20250528/mid-2019631201.html

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