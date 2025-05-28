Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Запад никогда не руководствовался равенством стран в конфликтах - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019513461.html
Лавров: Запад никогда не руководствовался равенством стран в конфликтах
Лавров: Запад никогда не руководствовался равенством стран в конфликтах - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров: Запад никогда не руководствовался равенством стран в конфликтах
Западные страны никогда не руководствовались принципом, заложенном при основании Организации Объединённых Наций (ООН) об уважении суверенного равенства... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:24:00+03:00
2025-05-28T11:24:00+03:00
оон
сергей лавров
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Западные страны никогда не руководствовались принципом, заложенном при основании Организации Объединённых Наций (ООН) об уважении суверенного равенства государств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "В условиях многополярности в более четком свете предстает прозорливость отцов-основателей ООН, которые положили в основу функционирования организации принцип, согласно которому ООН основано на суверенном равенстве государств… Показательно, что если взять хронологию конфликтов после создания Организации Объединенных Наций, после утверждения принципа, единогласно одобренного всеми, не было ни одного конфликта или кризиса, в котором бы Запад руководствовался уважением суверенного равенства государства. Никогда", - сказал он, вступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019500760.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, сергей лавров, россия, в мире
ООН, Сергей Лавров, Россия, В мире
Лавров: Запад никогда не руководствовался равенством стран в конфликтах

Лавров: Запад никогда не руководствовался суверенным равенством стран в войнах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Западные страны никогда не руководствовались принципом, заложенном при основании Организации Объединённых Наций (ООН) об уважении суверенного равенства государств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В условиях многополярности в более четком свете предстает прозорливость отцов-основателей ООН, которые положили в основу функционирования организации принцип, согласно которому ООН основано на суверенном равенстве государств… Показательно, что если взять хронологию конфликтов после создания Организации Объединенных Наций, после утверждения принципа, единогласно одобренного всеми, не было ни одного конфликта или кризиса, в котором бы Запад руководствовался уважением суверенного равенства государства. Никогда", - сказал он, вступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Лавров заявил об игнорировании Западом права наций на самоопределение
10:38
 
ООНСергей ЛавровРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала