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Лавров: Запад никогда не руководствовался равенством стран в конфликтах
Лавров: Запад никогда не руководствовался равенством стран в конфликтах - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров: Запад никогда не руководствовался равенством стран в конфликтах
Западные страны никогда не руководствовались принципом, заложенном при основании Организации Объединённых Наций (ООН) об уважении суверенного равенства... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:24:00+03:00
2025-05-28T11:24:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Западные страны никогда не руководствовались принципом, заложенном при основании Организации Объединённых Наций (ООН) об уважении суверенного равенства государств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "В условиях многополярности в более четком свете предстает прозорливость отцов-основателей ООН, которые положили в основу функционирования организации принцип, согласно которому ООН основано на суверенном равенстве государств… Показательно, что если взять хронологию конфликтов после создания Организации Объединенных Наций, после утверждения принципа, единогласно одобренного всеми, не было ни одного конфликта или кризиса, в котором бы Запад руководствовался уважением суверенного равенства государства. Никогда", - сказал он, вступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019500760.html
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ООН, Сергей Лавров, Россия, В мире
Лавров: Запад никогда не руководствовался равенством стран в конфликтах
Лавров: Запад никогда не руководствовался суверенным равенством стран в войнах