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Лавров: Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с терроризмом
Лавров: Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров: Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с терроризмом
Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с терроризмом со всеми странами, кто не следует двойным стандартам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:15:00+03:00
2025-05-28T11:15:00+03:00
2025-05-28T11:15:00+03:00
сергей лавров
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с терроризмом со всеми странами, кто не следует двойным стандартам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы заинтересованы в наращивании сотрудничества со всеми, кто не делит террористов на плохих и хороших и кто не прибегает к двойным стандартам", - сказал Лавров, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000659577.html
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сергей лавров, россия, в мире
Сергей Лавров, Россия, В мире
Лавров: Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с терроризмом
Лавров: РФ заинтересована в сотрудничестве со странами по борьбе с терроризмом