https://ria.ru/20250528/lavrov-2019511168.html

Лавров: Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с терроризмом

Лавров: Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 28.05.2025

Лавров: Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с терроризмом

Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с терроризмом со всеми странами, кто не следует двойным стандартам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025

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сергей лавров

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с терроризмом со всеми странами, кто не следует двойным стандартам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы заинтересованы в наращивании сотрудничества со всеми, кто не делит террористов на плохих и хороших и кто не прибегает к двойным стандартам", - сказал Лавров, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000659577.html

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2025

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сергей лавров, россия, в мире