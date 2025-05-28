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Лавров раскритиковал тезис о неизбежности столкновения великих держав - РИА Новости, 28.05.2025
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10:35 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019500391.html
Лавров раскритиковал тезис о неизбежности столкновения великих держав
Лавров раскритиковал тезис о неизбежности столкновения великих держав - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров раскритиковал тезис о неизбежности столкновения великих держав
Тезис Запада о неизбежности столкновения великих держав не выдерживает проверки реальностью, пример тому - сотрудничество России и Китая, заявил министр... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:35:00+03:00
2025-05-28T10:35:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Тезис Запада о неизбежности столкновения великих держав не выдерживает проверки реальностью, пример тому - сотрудничество России и Китая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Международному сообществу навязывается представление, что многополярный мир - это чуть ли не хаос и борьба всех против всех. Мы с подобными трактовками согласиться не можем, они не отражают реальное положение вещей, считаем такие подходы Запада несоответствующими действительности", - сказал он на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности. Лавров пояснил, что Запад постоянно продвигает тезис о неизбежности соперничества и даже столкновения великих держав, но этот тезис не выдерживает проверки на соответствие реальности. "Возьмите отношения между Российской Федерацией и КНР - два великих соседа. отношения развиваются динамично и, по оценке лидеров Китая и Российской Федерации, находятся в наилучшем состоянии за свою многовековую историю и по качеству являются гораздо более продвинутой формой взаимодействия, нежели чем классические союзы прошлой эпохи", - заключил он.
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китай, россия, сергей лавров, форум по международной безопасности в москве — 2025, в мире
Китай, Россия, Сергей Лавров, Форум по международной безопасности в Москве — 2025, В мире
Лавров раскритиковал тезис о неизбежности столкновения великих держав

Лавров: тезис о неизбежности столкновения великих держав не выдерживает проверки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Тезис Запада о неизбежности столкновения великих держав не выдерживает проверки реальностью, пример тому - сотрудничество России и Китая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Международному сообществу навязывается представление, что многополярный мир - это чуть ли не хаос и борьба всех против всех. Мы с подобными трактовками согласиться не можем, они не отражают реальное положение вещей, считаем такие подходы Запада несоответствующими действительности", - сказал он на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
Лавров пояснил, что Запад постоянно продвигает тезис о неизбежности соперничества и даже столкновения великих держав, но этот тезис не выдерживает проверки на соответствие реальности.
"Возьмите отношения между Российской Федерацией и КНР - два великих соседа. отношения развиваются динамично и, по оценке лидеров Китая и Российской Федерации, находятся в наилучшем состоянии за свою многовековую историю и по качеству являются гораздо более продвинутой формой взаимодействия, нежели чем классические союзы прошлой эпохи", - заключил он.
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