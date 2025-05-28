Лавров раскритиковал тезис о неизбежности столкновения великих держав
Лавров: тезис о неизбежности столкновения великих держав не выдерживает проверки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Тезис Запада о неизбежности столкновения великих держав не выдерживает проверки реальностью, пример тому - сотрудничество России и Китая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Международному сообществу навязывается представление, что многополярный мир - это чуть ли не хаос и борьба всех против всех. Мы с подобными трактовками согласиться не можем, они не отражают реальное положение вещей, считаем такие подходы Запада несоответствующими действительности", - сказал он на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
Лавров пояснил, что Запад постоянно продвигает тезис о неизбежности соперничества и даже столкновения великих держав, но этот тезис не выдерживает проверки на соответствие реальности.
"Возьмите отношения между Российской Федерацией и КНР - два великих соседа. отношения развиваются динамично и, по оценке лидеров Китая и Российской Федерации, находятся в наилучшем состоянии за свою многовековую историю и по качеству являются гораздо более продвинутой формой взаимодействия, нежели чем классические союзы прошлой эпохи", - заключил он.
Лавров призвал США стать одним из ответственных центров силы
4 февраля, 08:12