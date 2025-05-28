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Лавров высказался о противниках многополярного мира в США и Европе
Лавров высказался о противниках многополярного мира в США и Европе - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров высказался о противниках многополярного мира в США и Европе
В США и Европе есть немало тех, кто видит в многополярности не благо, а вызов и навязывает представление, что многополярный мир - это хаос, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:29:00+03:00
2025-05-28T10:29:00+03:00
2025-05-28T10:30:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В США и Европе есть немало тех, кто видит в многополярности не благо, а вызов и навязывает представление, что многополярный мир - это хаос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В Америке и особенно в Европе еще есть немало тех, кто видит в многополярности не благо, а вызов и даже угрозу. Угрозу пресловутому порядку, основанному на правилах, которые Запад пытается установить после окончания холодной войны в их эгоистических интересах. В негодных целях международному сообществу навязывается представление, что многополярный мир - это хаос, борьба всех против всех. Мы с подобными трактовками согласиться не можем, они не отражают реальное положение вещей", - заявил Лавров, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
https://ria.ru/20250524/lavrov-2018830087.html
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сша, россия, европа, сергей лавров, в мире, форум по международной безопасности в москве — 2025
США, Россия, Европа, Сергей Лавров, В мире, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Лавров высказался о противниках многополярного мира в США и Европе
Лавров: в США и Европе есть немало тех, кто видит в многополярности вызов