https://ria.ru/20250528/lavrov-2019499133.html

Лавров высказался о противниках многополярного мира в США и Европе

Лавров высказался о противниках многополярного мира в США и Европе - РИА Новости, 28.05.2025

Лавров высказался о противниках многополярного мира в США и Европе

В США и Европе есть немало тех, кто видит в многополярности не благо, а вызов и навязывает представление, что многополярный мир - это хаос, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:29:00+03:00

2025-05-28T10:29:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В США и Европе есть немало тех, кто видит в многополярности не благо, а вызов и навязывает представление, что многополярный мир - это хаос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В Америке и особенно в Европе еще есть немало тех, кто видит в многополярности не благо, а вызов и даже угрозу. Угрозу пресловутому порядку, основанному на правилах, которые Запад пытается установить после окончания холодной войны в их эгоистических интересах. В негодных целях международному сообществу навязывается представление, что многополярный мир - это хаос, борьба всех против всех. Мы с подобными трактовками согласиться не можем, они не отражают реальное положение вещей", - заявил Лавров, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

https://ria.ru/20250524/lavrov-2018830087.html

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