https://ria.ru/20250528/lavrov-2019470547.html

Британские СМИ неожиданно оценили слова Лаврова в адрес Мерца

Британские СМИ неожиданно оценили слова Лаврова в адрес Мерца - РИА Новости, 28.05.2025

Британские СМИ неожиданно оценили слова Лаврова в адрес Мерца

Глава МИД России Сергей Лавров своей критикой в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца буквально сделал ему выговор, передает корреспондент Sky News Айвор Беннетт. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T06:06:00+03:00

2025-05-28T06:06:00+03:00

2025-05-28T07:17:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров своей критикой в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца буквально сделал ему выговор, передает корреспондент Sky News Айвор Беннетт."Лавров отчитал Мерца и дал наставление из своего 22-летнего опыта, что после 22 дней в офисе канцлеру еще многому предстоит научиться", — указал он.В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели в глубине территории России. Во вторник Мерц уточнил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия приняли еще несколько месяцев назад.Лавров, комментируя слова канцлера Германии, отметил, что новым заявлением Мерц показал, что имел в виду не новое решение, а "какое-то другое", которое еще приняли в предыдущей администрации в Берлине. Это, подчеркнул российский министр, наводит на мысли, что все решили еще давно, но держали в тайне.

https://ria.ru/20250528/merts-2019454830.html

https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html

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в мире, германия, россия, киев, фридрих мерц, сергей лавров