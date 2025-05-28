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Британские СМИ неожиданно оценили слова Лаврова в адрес Мерца - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 28.05.2025 (обновлено: 07:17 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019470547.html
Британские СМИ неожиданно оценили слова Лаврова в адрес Мерца
Британские СМИ неожиданно оценили слова Лаврова в адрес Мерца - РИА Новости, 28.05.2025
Британские СМИ неожиданно оценили слова Лаврова в адрес Мерца
Глава МИД России Сергей Лавров своей критикой в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца буквально сделал ему выговор, передает корреспондент Sky News Айвор Беннетт. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T06:06:00+03:00
2025-05-28T07:17:00+03:00
в мире
германия
россия
киев
фридрих мерц
сергей лавров
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров своей критикой в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца буквально сделал ему выговор, передает корреспондент Sky News Айвор Беннетт."Лавров отчитал Мерца и дал наставление из своего 22-летнего опыта, что после 22 дней в офисе канцлеру еще многому предстоит научиться", — указал он.В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели в глубине территории России. Во вторник Мерц уточнил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия приняли еще несколько месяцев назад.Лавров, комментируя слова канцлера Германии, отметил, что новым заявлением Мерц показал, что имел в виду не новое решение, а "какое-то другое", которое еще приняли в предыдущей администрации в Берлине. Это, подчеркнул российский министр, наводит на мысли, что все решили еще давно, но держали в тайне.
https://ria.ru/20250528/merts-2019454830.html
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в мире, германия, россия, киев, фридрих мерц, сергей лавров
В мире, Германия, Россия, Киев, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Специальная военная операция на Украине
Британские СМИ неожиданно оценили слова Лаврова в адрес Мерца

Sky News: Лавров преподал урок канцлеру Мерцу и указал на его некомпетентность

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров своей критикой в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца буквально сделал ему выговор, передает корреспондент Sky News Айвор Беннетт.
"Лавров отчитал Мерца и дал наставление из своего 22-летнего опыта, что после 22 дней в офисе канцлеру еще многому предстоит научиться", — указал он.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Либо идиот, либо лжец": на Западе обрушились на Мерца из-за слов о России
00:44
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели в глубине территории России. Во вторник Мерц уточнил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия приняли еще несколько месяцев назад.
Лавров, комментируя слова канцлера Германии, отметил, что новым заявлением Мерц показал, что имел в виду не новое решение, а "какое-то другое", которое еще приняли в предыдущей администрации в Берлине. Это, подчеркнул российский министр, наводит на мысли, что все решили еще давно, но держали в тайне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Киев и Европа наконец придумали, как сделать Путина и Трампа врагами
Вчера, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияКиевФридрих МерцСергей Лавров
 
 
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