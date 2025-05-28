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Два рейса из Красноярска в Москву задерживаются из-за ограничений - РИА Новости, 28.05.2025
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07:37 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/krasnojarsk-2019475134.html
Два рейса из Красноярска в Москву задерживаются из-за ограничений
Два рейса из Красноярска в Москву задерживаются из-за ограничений - РИА Новости, 28.05.2025
Два рейса из Красноярска в Москву задерживаются из-за ограничений
Два рейса на вылет в Москву задерживаются в аэропорту Красноярска из-за временных ограничений, информирует пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T07:37:00+03:00
2025-05-28T07:37:00+03:00
москва
красноярск
сергей собянин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Два рейса на вылет в Москву задерживаются в аэропорту Красноярска из-за временных ограничений, информирует пресс-служба авиагавани. "В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в ряде московских аэропортов из аэропорта Красноярск на вылет задерживаются рейсы: SU 1485 - вылет по плану в 9.40 (05.40 мск), задержан до 15.00 (11.00 мск); SU 1483 - вылет по плану в 11.30 (07.30 мск), задержан до 15.30 (11.30 мск)", - говорится в сообщении. Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении временных ограничений в работе аэропортов "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский". Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 33 БПЛА, летевших на столицу.
https://ria.ru/20250528/aeroflot-2019472390.html
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москва, красноярск, сергей собянин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Москва, Красноярск, Сергей Собянин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Два рейса из Красноярска в Москву задерживаются из-за ограничений

В Красноярске два рейса на вылет задерживаются из-за временных ограничений

© РИА Новости / Виталий Безруких  | Перейти в медиабанкАэропорт Емельяново (Красноярск)
Аэропорт Емельяново (Красноярск) - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Виталий Безруких
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Аэропорт Емельяново (Красноярск). Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Два рейса на вылет в Москву задерживаются в аэропорту Красноярска из-за временных ограничений, информирует пресс-служба авиагавани.
"В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в ряде московских аэропортов из аэропорта Красноярск на вылет задерживаются рейсы: SU 1485 - вылет по плану в 9.40 (05.40 мск), задержан до 15.00 (11.00 мск); SU 1483 - вылет по плану в 11.30 (07.30 мск), задержан до 15.30 (11.30 мск)", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении временных ограничений в работе аэропортов "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский". Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 33 БПЛА, летевших на столицу.
Самолет Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Часть рейсов "Аэрофлота" задержали из-за ограничений в "Шереметьево"
06:51
 
МоскваКрасноярскСергей СобянинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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