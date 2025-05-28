https://ria.ru/20250528/krasnojarsk-2019475134.html

Два рейса из Красноярска в Москву задерживаются из-за ограничений

Два рейса из Красноярска в Москву задерживаются из-за ограничений - РИА Новости, 28.05.2025

Два рейса из Красноярска в Москву задерживаются из-за ограничений

Два рейса на вылет в Москву задерживаются в аэропорту Красноярска из-за временных ограничений, информирует пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T07:37:00+03:00

2025-05-28T07:37:00+03:00

2025-05-28T07:37:00+03:00

москва

красноярск

сергей собянин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Два рейса на вылет в Москву задерживаются в аэропорту Красноярска из-за временных ограничений, информирует пресс-служба авиагавани. "В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в ряде московских аэропортов из аэропорта Красноярск на вылет задерживаются рейсы: SU 1485 - вылет по плану в 9.40 (05.40 мск), задержан до 15.00 (11.00 мск); SU 1483 - вылет по плану в 11.30 (07.30 мск), задержан до 15.30 (11.30 мск)", - говорится в сообщении. Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении временных ограничений в работе аэропортов "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский". Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 33 БПЛА, летевших на столицу.

https://ria.ru/20250528/aeroflot-2019472390.html

москва

красноярск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, красноярск, сергей собянин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)