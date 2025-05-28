https://ria.ru/20250528/klepikov-2019605528.html

Клепиков поздравил личный состав погранслужбы с профессиональным праздником

Клепиков поздравил личный состав погранслужбы с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.05.2025

Клепиков поздравил личный состав погранслужбы с профессиональным праздником

Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил пограничников с праздником и передал личному составу дрон и маскировочные сети. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:19:00+03:00

2025-05-28T17:19:00+03:00

2025-05-28T17:19:00+03:00

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил пограничников с праздником и передал личному составу дрон и маскировочные сети. День пограничника отмечается в России ежегодно 28 мая. "Бойцы ежедневно охраняют государственную границу, пресекают вражеские провокации и попытки диверсий, стоя на страже нашего Отечества", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Спикер облдумы поблагодарил военнослужащих за выдержку, отвагу и неукоснительное исполнение воинского долга. Он выразил уверенность, что дрон и маскировочные сети пригодятся в их службе. "Мы, белгородцы, особенно осознаем значимость вашего нелегкого, сопряженного с опасностью и риском труда. Вы – пример настоящего героизма и истинной любви к Родине. Уважаемые ветераны и сотрудники пограничной службы, с праздником! Крепкого здоровья, благополучия и мира вам и вашим близким!" – отметил Клепиков. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе облпарламента, председатель Думы и его коллеги-депутаты активно участвуют в помощи фронту. Формируют по просьбам военнослужащих грузы, включающие в себя специальные технические средства. Так, совсем недавно спикер передал обнаружители дронов и беспилотных летательных в приграничный Волоконовский район Белгородской области.

https://ria.ru/20250528/granty-2019541130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума