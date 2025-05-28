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Клепиков поздравил личный состав погранслужбы с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.05.2025
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Белгородская область
 
17:19 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/klepikov-2019605528.html
Клепиков поздравил личный состав погранслужбы с профессиональным праздником
Клепиков поздравил личный состав погранслужбы с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.05.2025
Клепиков поздравил личный состав погранслужбы с профессиональным праздником
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил пограничников с праздником и передал личному составу дрон и маскировочные сети. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:19:00+03:00
2025-05-28T17:19:00+03:00
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил пограничников с праздником и передал личному составу дрон и маскировочные сети. День пограничника отмечается в России ежегодно 28 мая. "Бойцы ежедневно охраняют государственную границу, пресекают вражеские провокации и попытки диверсий, стоя на страже нашего Отечества", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Спикер облдумы поблагодарил военнослужащих за выдержку, отвагу и неукоснительное исполнение воинского долга. Он выразил уверенность, что дрон и маскировочные сети пригодятся в их службе. "Мы, белгородцы, особенно осознаем значимость вашего нелегкого, сопряженного с опасностью и риском труда. Вы – пример настоящего героизма и истинной любви к Родине. Уважаемые ветераны и сотрудники пограничной службы, с праздником! Крепкого здоровья, благополучия и мира вам и вашим близким!" – отметил Клепиков. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе облпарламента, председатель Думы и его коллеги-депутаты активно участвуют в помощи фронту. Формируют по просьбам военнослужащих грузы, включающие в себя специальные технические средства. Так, совсем недавно спикер передал обнаружители дронов и беспилотных летательных в приграничный Волоконовский район Белгородской области.
https://ria.ru/20250528/granty-2019541130.html
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юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Клепиков поздравил личный состав погранслужбы с профессиональным праздником

Клепиков передал личному составу погранслужбы дрон и маскировочные сети

© Фото : Юрий Клепиков/TelegramПредседатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил личный состав погранслужбы с профессиональным праздником
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил личный состав погранслужбы с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Юрий Клепиков/Telegram
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил личный состав погранслужбы с профессиональным праздником
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил пограничников с праздником и передал личному составу дрон и маскировочные сети.
День пограничника отмечается в России ежегодно 28 мая.
"Бойцы ежедневно охраняют государственную границу, пресекают вражеские провокации и попытки диверсий, стоя на страже нашего Отечества", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
Спикер облдумы поблагодарил военнослужащих за выдержку, отвагу и неукоснительное исполнение воинского долга. Он выразил уверенность, что дрон и маскировочные сети пригодятся в их службе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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"Мы, белгородцы, особенно осознаем значимость вашего нелегкого, сопряженного с опасностью и риском труда. Вы – пример настоящего героизма и истинной любви к Родине. Уважаемые ветераны и сотрудники пограничной службы, с праздником! Крепкого здоровья, благополучия и мира вам и вашим близким!" – отметил Клепиков.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе облпарламента, председатель Думы и его коллеги-депутаты активно участвуют в помощи фронту. Формируют по просьбам военнослужащих грузы, включающие в себя специальные технические средства. Так, совсем недавно спикер передал обнаружители дронов и беспилотных летательных в приграничный Волоконовский район Белгородской области.
 
Белгородская областьЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Белгородская областная Дума
 
 
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