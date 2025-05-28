https://ria.ru/20250528/kilinch-2019528518.html

Главе немецкого фонда "Мост мира" Лиане Килинч вручили российский паспорт

Главе немецкого фонда "Мост мира" Лиане Килинч вручили российский паспорт - РИА Новости, 28.05.2025

Главе немецкого фонда "Мост мира" Лиане Килинч вручили российский паспорт

Паспорт гражданина России вручили гражданке Германии, главе благотворительного фонда "Мост мира – помощь жертвам войны" Лиане Килинч в правительстве... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:30:00+03:00

2025-05-28T12:30:00+03:00

2025-05-28T12:32:00+03:00

в мире

германия

россия

нижегородская область

глеб никитин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019526293_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a825b661b2d8e49f61b4e651c78bf73d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Паспорт гражданина России вручили гражданке Германии, главе благотворительного фонда "Мост мира – помощь жертвам войны" Лиане Килинч в правительстве Нижегородской области. Гражданство РФ присвоено Килинч указом президента России. С 2014 года многодетная мать, гражданка Германии помогает Донбассу. В последние годы она жила в России в статусе беженца. "Сегодня вы получаете паспорт Российской Федерации, становитесь полноправным гражданином России. Наш президент Владимир Владимирович Путин поддержал моё ходатайство по вашему вступлению в российское гражданство, и сегодня этот процесс завершается. Я считаю, что это заслуженная награда за ваш самоотверженный труд. Вы действительно смелый, идейный человек, посвятили свою жизнь гуманитарной миссии и антифашистской борьбе. Я восхищаюсь тому, что вы, будучи гражданкой Германии, помогали жертвам украинских нацистов в Донбассе", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, вручая паспорт Лиане Килинч. Он отметил, что видел новости о том, что фонд "Мост мира в помощь жертвам войны" причислен к террористическим организациям, фонду грозит закрытие на территории Германии, а его сотрудникам - уголовные дела. Килинч, комментируя новости об обысках в офисах возглавляемого ею фонда, заявила: "Но пасаран!" "Я еще нахожусь под впечатлением вчерашних событий. Это еще раз показало, на какой позиции сейчас находится Германия. Это в очередной раз рассматриваю как еще одно подразделение войны. Это очень печально", - сказала Килинч. Она отметила, что вчера очень многие люди подтвердили свою солидарность с возглавляемым ею фондом. "И это тоже дает нам силы продолжать. Я знаю, что в Германии есть много людей, которые не хотят отказываться от традиций советско-германской, а сейчас российско-германской дружбы", - подчеркнула Килинч. Она отметила, что получение гражданства РФ поможет ей продолжить гуманитарную деятельность и поддержку Донбасса. Правительство Нижегородской области предложило Лиане Килинч переехать в Нижний Новгород. Сейчас региональное министерство международных и межрегиональных связей вовлекает ее в действующие патриотические проекты. Кроме того, Лиане консультирует агентство "ОКА" по сопровождению и социально-культурной интеграции переселенцев в Нижегородской области. Ранее издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что в зданиях немецкого фонда Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe e.V. ("Мост мира, помощь жертвам войны") в Берлине и Бранденбурге прошли обыски из-за денежных переводов в Донбасс. По данным следствия, в период с 2015 по 2022 год организация оказывала финансовую помощь ДНР и ЛНР, которые генпрокуратура ФРГ классифицирует как террористические организации, несмотря на то, что именно Киев начал против них силовую операцию в 2014 году. В рамках расследования выданы ордера на арест двух членов организации. Однако, по данным Süddeutsche Zeitung, оба подозреваемых находятся за границей. В конце 2022 года РИА Новости пообщалось с соосновательницей и председателем фонда Лианой Килинч. Килинч тогда сообщала, что фонду грозит закрытие на территории Германии, а его участникам - уголовные дела. Благотворительный фонд оказывал помощь Донбассу с 2015 года и осуществил свыше 800 гуманитарных проектов. Килинч заявляла, что фонду давали понять, что гуманитарную помощь нужно отправлять исключительно через Киев.

https://ria.ru/20250519/pasport-2017814467.html

https://ria.ru/20241225/pasport-1991256686.html

https://ria.ru/20250303/tsovbun-2002766544.html

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

германия

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава фонда "Мост мира" Лиана Килинч получает паспорт гражданина России Главе немецкого фонда "Мост мира" Лиане Килинч вручили паспорт гражданина России. Килинч с 2014-го помогает Донбассу, в последние годы она жила в России. Документы ей вручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 2025-05-28T12:30 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, россия, нижегородская область, глеб никитин