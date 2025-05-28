https://ria.ru/20250528/kiev-2019457127.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.05.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T01:29:00+03:00
2025-05-28T01:29:00+03:00
2025-05-28T01:29:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 01.11 мск, в Киевской области - в 01.13. Ранее объявленный сигнал тревоги продолжает действовать в Черниговской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
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РИА Новости
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в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу