https://ria.ru/20250528/kiev-2019456192.html

Слуцкий прокомментировал заявление Зеленского о договоренностях с ЕС

Слуцкий прокомментировал заявление Зеленского о договоренностях с ЕС - РИА Новости, 28.05.2025

Слуцкий прокомментировал заявление Зеленского о договоренностях с ЕС

Киев не заинтересован в скором и успешном завершении переговорного процесса, сказал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T01:09:00+03:00

2025-05-28T01:09:00+03:00

2025-05-28T01:09:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киев не заинтересован в скором и успешном завершении переговорного процесса, сказал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление Владимира Зеленского в том числе о подготовке новых договоренностях с партнерами в Европе для инвестиций в украинское производство. Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина готовит в ближайшее время и новые договоренности с партнерами в Европе для инвестиций в украинское производство. В частности, речь идет прежде всего о производстве беспилотного и дальнобойного элемента, ударных дронах, перехватчиках, крылатых ракетах и украинской баллистике. "Зеленский пригрозил России новыми терактами, пообещав огневой шквал дронов, ракет и "баллистики". Киев не заинтересован в скором и успешном завершении переговорного процесса. И это лишний раз подтверждает террористическая риторика укрофюрера, спровоцированная в немалой степени активностью европейской партии войны. Вот реальная "игра с огнем!" - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий добавил, что в Вашингтоне должны это видеть и в полной мере осознать, а не "впадать в эмоции посредством соцсетей". Депутат подчеркнул, что Россия имеет полное право ответа на террор Киева. "Мы защищаем своих граждан и абсолютно законно уничтожаем военные цели на территории противника", - заключил он. В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим с 20 мая кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации. В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети, подчеркнули в ведомстве. В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017232793.html

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019381340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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