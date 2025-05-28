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Слуцкий прокомментировал заявление Зеленского о договоренностях с ЕС - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:09 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/kiev-2019456192.html
Слуцкий прокомментировал заявление Зеленского о договоренностях с ЕС
Слуцкий прокомментировал заявление Зеленского о договоренностях с ЕС - РИА Новости, 28.05.2025
Слуцкий прокомментировал заявление Зеленского о договоренностях с ЕС
Киев не заинтересован в скором и успешном завершении переговорного процесса, сказал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T01:09:00+03:00
2025-05-28T01:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
европа
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
родион мирошник
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киев не заинтересован в скором и успешном завершении переговорного процесса, сказал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление Владимира Зеленского в том числе о подготовке новых договоренностях с партнерами в Европе для инвестиций в украинское производство. Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина готовит в ближайшее время и новые договоренности с партнерами в Европе для инвестиций в украинское производство. В частности, речь идет прежде всего о производстве беспилотного и дальнобойного элемента, ударных дронах, перехватчиках, крылатых ракетах и украинской баллистике. "Зеленский пригрозил России новыми терактами, пообещав огневой шквал дронов, ракет и "баллистики". Киев не заинтересован в скором и успешном завершении переговорного процесса. И это лишний раз подтверждает террористическая риторика укрофюрера, спровоцированная в немалой степени активностью европейской партии войны. Вот реальная "игра с огнем!" - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий добавил, что в Вашингтоне должны это видеть и в полной мере осознать, а не "впадать в эмоции посредством соцсетей". Депутат подчеркнул, что Россия имеет полное право ответа на террор Киева. "Мы защищаем своих граждан и абсолютно законно уничтожаем военные цели на территории противника", - заключил он. В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим с 20 мая кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации. В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети, подчеркнули в ведомстве. В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017232793.html
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019381340.html
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в мире, россия, киев, европа, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), родион мирошник, госдума рф, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Европа, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Родион Мирошник, Госдума РФ, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Евросоюз
Слуцкий прокомментировал заявление Зеленского о договоренностях с ЕС

Слуцкий: Киев не заинтересован в скором завершении переговорного процесса

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киев не заинтересован в скором и успешном завершении переговорного процесса, сказал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление Владимира Зеленского в том числе о подготовке новых договоренностях с партнерами в Европе для инвестиций в украинское производство.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина готовит в ближайшее время и новые договоренности с партнерами в Европе для инвестиций в украинское производство. В частности, речь идет прежде всего о производстве беспилотного и дальнобойного элемента, ударных дронах, перехватчиках, крылатых ракетах и украинской баллистике.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Клоунада Зеленского разбивается о позицию России, заявил Слуцкий
15 мая, 22:48
"Зеленский пригрозил России новыми терактами, пообещав огневой шквал дронов, ракет и "баллистики". Киев не заинтересован в скором и успешном завершении переговорного процесса. И это лишний раз подтверждает террористическая риторика укрофюрера, спровоцированная в немалой степени активностью европейской партии войны. Вот реальная "игра с огнем!" - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий добавил, что в Вашингтоне должны это видеть и в полной мере осознать, а не "впадать в эмоции посредством соцсетей". Депутат подчеркнул, что Россия имеет полное право ответа на террор Киева.
"Мы защищаем своих граждан и абсолютно законно уничтожаем военные цели на территории противника", - заключил он.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим с 20 мая кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации. В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети, подчеркнули в ведомстве.
В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"О чем они думают?" На Западе раскрыли, как закончить конфликт на Украине
Вчера, 16:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевЕвропаВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Родион МирошникГосдума РФПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Евросоюз
 
 
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