Слуцкий прокомментировал заявление Зеленского о договоренностях с ЕС
Слуцкий: Киев не заинтересован в скором завершении переговорного процесса
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киев не заинтересован в скором и успешном завершении переговорного процесса, сказал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление Владимира Зеленского в том числе о подготовке новых договоренностях с партнерами в Европе для инвестиций в украинское производство.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина готовит в ближайшее время и новые договоренности с партнерами в Европе для инвестиций в украинское производство. В частности, речь идет прежде всего о производстве беспилотного и дальнобойного элемента, ударных дронах, перехватчиках, крылатых ракетах и украинской баллистике.
"Зеленский пригрозил России новыми терактами, пообещав огневой шквал дронов, ракет и "баллистики". Киев не заинтересован в скором и успешном завершении переговорного процесса. И это лишний раз подтверждает террористическая риторика укрофюрера, спровоцированная в немалой степени активностью европейской партии войны. Вот реальная "игра с огнем!" - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий добавил, что в Вашингтоне должны это видеть и в полной мере осознать, а не "впадать в эмоции посредством соцсетей". Депутат подчеркнул, что Россия имеет полное право ответа на террор Киева.
"Мы защищаем своих граждан и абсолютно законно уничтожаем военные цели на территории противника", - заключил он.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим с 20 мая кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации. В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети, подчеркнули в ведомстве.
В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.