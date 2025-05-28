https://ria.ru/20250528/kiberbezopasnost-2019470253.html

Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников

Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников - РИА Новости, 28.05.2025

Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников

Мошеннические сайты якобы для проверки результатов Единого государственного экзамена могут стать новой схемой для обмана школьников, рассказали эксперты Angara... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T05:56:00+03:00

2025-05-28T05:56:00+03:00

2025-05-28T05:57:00+03:00

общество

технологии

telegram

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мошеннические сайты якобы для проверки результатов Единого государственного экзамена могут стать новой схемой для обмана школьников, рассказали эксперты Angara Security в беседе с РИА Новости. "Эксперты Angara SOC предупреждают о возможном появлении новых схем - например фейковых сайтов для "проверки результатов ЕГЭ". Напомним, что настоящие результаты можно узнать только на официальных ресурсах: checkege.rustest.ru или через портал "Госуслуг", - отметили в компании. Как объяснила руководитель группы защиты бренда Angara SOC Мария Михайлова, мошенники нацелены не только на школьников, но и на их родителей - они хотят помочь своему ребенку, но тоже находятся в стрессе, который снижает критическое восприятие, делая людей уязвимыми перед психологическим воздействием злоумышленников. Другим трендом в мошеннических ловушках стали фальшивые каналы в Telegram с десятками тысяч подписчиков, отзывами и якобы работающей службой поддержки. В них злоумышленники могут предлагать доступ к "эксклюзивным материалам", но вместо этого жертвы либо получают фальшивые ответы, либо вовсе теряют деньги. Обман могут выдавать низкая вовлеченность аудитории и многочисленные ошибки в демонстрируемых "скриншотах результатов". Также эксперты напомнили про продажу так называемых "утекших ответов" или КИМов: для этого мошенники используют документы со словами "oge", "ege", "otvet", "sliv", часто добавляя к ним год и название предмета. "Ответы" на ЕГЭ предлагают от 1100 рублей, на ОГЭ - от 1150 рублей. Появились и комплексные предложения, например три предмета за 5990 рублей, четыре - за 6990, рублей пять - за 7990 рублей. "Главное - сохранять бдительность и объяснять детям, что единственный гарантированный способ успешно сдать экзамен - это честная подготовка... Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверять официальность всех ресурсов через сайты Минпросвещения или ФИПИ, а также использовать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и соцсетях", - подчеркивает Михайлова.

https://ria.ru/20250519/moshennichestvo-2017745528.html

https://ria.ru/20250510/ege-2016148933.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, telegram, федеральный институт педагогических измерений (фипи), единый государственный экзамен (егэ)