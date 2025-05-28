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Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников - РИА Новости, 28.05.2025
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05:56 28.05.2025 (обновлено: 05:57 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/kiberbezopasnost-2019470253.html
Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников
Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников - РИА Новости, 28.05.2025
Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников
Мошеннические сайты якобы для проверки результатов Единого государственного экзамена могут стать новой схемой для обмана школьников, рассказали эксперты Angara... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T05:56:00+03:00
2025-05-28T05:57:00+03:00
общество
технологии
telegram
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мошеннические сайты якобы для проверки результатов Единого государственного экзамена могут стать новой схемой для обмана школьников, рассказали эксперты Angara Security в беседе с РИА Новости. "Эксперты Angara SOC предупреждают о возможном появлении новых схем - например фейковых сайтов для "проверки результатов ЕГЭ". Напомним, что настоящие результаты можно узнать только на официальных ресурсах: checkege.rustest.ru или через портал "Госуслуг", - отметили в компании. Как объяснила руководитель группы защиты бренда Angara SOC Мария Михайлова, мошенники нацелены не только на школьников, но и на их родителей - они хотят помочь своему ребенку, но тоже находятся в стрессе, который снижает критическое восприятие, делая людей уязвимыми перед психологическим воздействием злоумышленников. Другим трендом в мошеннических ловушках стали фальшивые каналы в Telegram с десятками тысяч подписчиков, отзывами и якобы работающей службой поддержки. В них злоумышленники могут предлагать доступ к "эксклюзивным материалам", но вместо этого жертвы либо получают фальшивые ответы, либо вовсе теряют деньги. Обман могут выдавать низкая вовлеченность аудитории и многочисленные ошибки в демонстрируемых "скриншотах результатов". Также эксперты напомнили про продажу так называемых "утекших ответов" или КИМов: для этого мошенники используют документы со словами "oge", "ege", "otvet", "sliv", часто добавляя к ним год и название предмета. "Ответы" на ЕГЭ предлагают от 1100 рублей, на ОГЭ - от 1150 рублей. Появились и комплексные предложения, например три предмета за 5990 рублей, четыре - за 6990, рублей пять - за 7990 рублей. "Главное - сохранять бдительность и объяснять детям, что единственный гарантированный способ успешно сдать экзамен - это честная подготовка... Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверять официальность всех ресурсов через сайты Минпросвещения или ФИПИ, а также использовать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и соцсетях", - подчеркивает Михайлова.
https://ria.ru/20250519/moshennichestvo-2017745528.html
https://ria.ru/20250510/ege-2016148933.html
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РИА Новости
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общество, технологии, telegram, федеральный институт педагогических измерений (фипи), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Технологии, Telegram, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников

Россиян предупредили о появлении мошеннических сайтов для проверки ЕГЭ

© РИА Новости / Михаил ФомичевРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мошеннические сайты якобы для проверки результатов Единого государственного экзамена могут стать новой схемой для обмана школьников, рассказали эксперты Angara Security в беседе с РИА Новости.
"Эксперты Angara SOC предупреждают о возможном появлении новых схем - например фейковых сайтов для "проверки результатов ЕГЭ". Напомним, что настоящие результаты можно узнать только на официальных ресурсах: checkege.rustest.ru или через портал "Госуслуг", - отметили в компании.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества с ЕГЭ
19 мая, 02:33
Как объяснила руководитель группы защиты бренда Angara SOC Мария Михайлова, мошенники нацелены не только на школьников, но и на их родителей - они хотят помочь своему ребенку, но тоже находятся в стрессе, который снижает критическое восприятие, делая людей уязвимыми перед психологическим воздействием злоумышленников.
Другим трендом в мошеннических ловушках стали фальшивые каналы в Telegram с десятками тысяч подписчиков, отзывами и якобы работающей службой поддержки. В них злоумышленники могут предлагать доступ к "эксклюзивным материалам", но вместо этого жертвы либо получают фальшивые ответы, либо вовсе теряют деньги. Обман могут выдавать низкая вовлеченность аудитории и многочисленные ошибки в демонстрируемых "скриншотах результатов".
Также эксперты напомнили про продажу так называемых "утекших ответов" или КИМов: для этого мошенники используют документы со словами "oge", "ege", "otvet", "sliv", часто добавляя к ним год и название предмета. "Ответы" на ЕГЭ предлагают от 1100 рублей, на ОГЭ - от 1150 рублей. Появились и комплексные предложения, например три предмета за 5990 рублей, четыре - за 6990, рублей пять - за 7990 рублей.
"Главное - сохранять бдительность и объяснять детям, что единственный гарантированный способ успешно сдать экзамен - это честная подготовка... Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверять официальность всех ресурсов через сайты Минпросвещения или ФИПИ, а также использовать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и соцсетях", - подчеркивает Михайлова.
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Юрист объяснил, какие права есть у выпускников при сдаче ЕГЭ
10 мая, 03:29
 
ОбществоТехнологииTelegramФедеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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