Почему украинский каратель Михайло Каркоць ушел от наказания
© Getty Images / Star Tribune via Getty ImagesМихайло Каркоць
© Getty Images / Star Tribune via Getty Images
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. C момента завершения Великой Отечественной войны прошло уже 80 лет. Советский народ прогнал врага, который вторгся на нашу землю, убивая ни в чем неповинных людей. О зверствах фашистов на оккупированных территориях много свидетельств. К сожалению, не все военные преступники понесли заслуженное наказание, особенно на Западе.
Ярким примером может служить история украинского карателя Михайла Каркоца.
Продавал гитлеровцам самогон, а позже и сам вступил в вермахт
Михайло Каркоць родился в 1919 году в городе Луцке, который на тот момент находился в составе Польши. Тут прошли детство и юность будущего карателя.
Любопытно, что после прихода в Луцк в 1939-м Красной Армии, он какое-то время прослужил в советской милиции. К своему 20-летию парень смог перебраться в город Грубешов, территория которого контролировалась немцами.
© Getty Images / Ruslan LytvynЛуцк
© Getty Images / Ruslan Lytvyn
Луцк
Обосновавшись среди фашистов, Каркоць сначала "занялся бизнесом", продавал немецким солдатам самогон, а позже и сам вступил в вермахт.
В рядах которого воевал на Восточном фронте, в своих мемуарах хвастался, что он якобы даже был награждён Железным крестом 2-го класса, нацистской наградой за храбрость.
Не пожалел брата-красноармейца
В самом начале войны Михайло, работавший на немцев, нашел своего двоюродного брата, служившего в Красной Армии и попавшего в плен. Больше никто не видел парня живым.
За "подвиги" его даже наградили поездкой на родину, во время которой он дезертировал, переквалифицировавшись в украинские националисты. Одной из причин, из-за которых он сбежал из армии, с его слов, было жестокое отношения нацистов к военнопленным.
Вериться в такое с трудом, судя по его дальнейшей биографии.
Каркоць участвовал в создании "Украинского Легиона самообороны", который, по его версии, сражался с "большевизмом".
© Getty Images / ullstein bild Dtl.Немецкие солдаты ведут наступление в районе Днепра
© Getty Images / ullstein bild Dtl.
Немецкие солдаты ведут наступление в районе Днепра
Тела убитых женщин и детей
Правда, немцы "Легион" обозначали как 31-й батальон СД, предназначенный в том числе и для проведения карательных операций в отношении местного населения.
По мнению польских историков, Украинский легион представлял собой настоящее полицейское подразделение, членам которого немцы поручали самую грязную работу по подрыву советского и польского подполья.
В конце войны "Легион" влили в состав дивизии СС "Галичина" и заканчивал боевые действия Каркоць уже в качестве эсэсовца.
© Public domainГенрих Гиммлер и генерал-губернатор дистрикта Галиция Отто Вехтер инспектируют солдат 14-й дивизии СС "Галиция"
© Public domain
Генрих Гиммлер и генерал-губернатор дистрикта Галиция Отто Вехтер инспектируют солдат 14-й дивизии СС "Галиция"
Один из людей карателя — Василь Малаженский — сообщил советским следователям, что в 1944 году подразделение Каркоць было направлено на "ликвидацию всех жителей" деревни Хланёв.
"Позже, когда мы проходили через разрушенную деревню, я мог видеть мертвые тела убитых жителей: мужчин, женщин, детей", — говорил в своих показаниях Василь Малаженский.
© Getty Images / SovfotoБеженцы во время начала Великой Отечественной войны
© Getty Images / Sovfoto
Беженцы во время начала Великой Отечественной войны
Из Михайло Каркоца в Майкла Каркока
После Второй Мировой Михайло с женой и двумя детьми попал в немецкий лагерь для перемещенных лиц. Каркоць во время проверки сказал, что он никогда не был на военной службе.
Вскоре супруга Каркока скончалась, и в 1949-м нацист с сыновьями обосновался в заокеанском Миннеаполисе, превратившись в добропорядочного американского гражданина Майкла Каркока.
© Getty Images / Walter BibikowМиннеаполис
© Getty Images / Walter Bibikow
Миннеаполис
В США бывший каратель устроился на работу, обзавелся жильем. Михайло снова женился, а через 10 лет получил американское гражданство.
С годами опасения преследования притупились, и в 1990-е Каркок написал свои мемуары. В начале 2000-х книга вышла в свет и на Украине. Она-то и стала поводом для начала расследований.
© Getty Images / Star Tribune via Getty ImagesСтраницы из автобиографии Михайла Каркоца в Исследовательском центре истории иммиграции в Миннеаполисе
© Getty Images / Star Tribune via Getty Images
Страницы из автобиографии Михайла Каркоца в Исследовательском центре истории иммиграции в Миннеаполисе
Как преступник избежал наказания
В своих мемуарах на украинском языке Михайло заявил, что он лично помог основать Легион самообороны Украины в 1943 году в сотрудничестве с разведывательным агентством СС нацистов. Написал, что служил в качестве командира роты в подразделении, получавшем приказы напрямую от СС. И оставался там до конца войны.
В 2013-м агентство Associated Press провело свое расследование и пришло к выводу: американский пенсионер в годы войны не просто участвовал в карательных акциях, а руководил ими.
А в 2017-м польские власти потребовали ареста и экстрадиции Каркоця, отдававшего приказ на убийство 44 поляков во Вторую мировую.
Однако дело так и закончилось ничем, а на исходе 2019-го американский гражданин Каркок благополучно скончался в собственной постели.
© AP Photo / Carrie AntlfingerАндрей Каркоц на пресс-конференции
© AP Photo / Carrie Antlfinger
Андрей Каркоц на пресс-конференции