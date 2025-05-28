https://ria.ru/20250528/izrail-2019471197.html
Прокурор МУС готовил ордера на арест министров Израиля, пишут СМИ
Прокурор МУС готовил ордера на арест министров Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2025
Прокурор МУС готовил ордера на арест министров Израиля, пишут СМИ
Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан перед тем, как уйти в административный отпуск из-за обвинений в сексуальном насилии готовил... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T06:17:00+03:00
2025-05-28T06:17:00+03:00
2025-05-28T06:17:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан перед тем, как уйти в административный отпуск из-за обвинений в сексуальном насилии готовил ордера на арест крайне правых израильских министров за их роль в расширении еврейских поселений на Западном берегу, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на нынешние и бывшие должностные лица суда. "Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан готовился запросить ордера на арест двух крайне правых членов израильского кабинета министров, прежде чем уйти в отпуск, пока ООН расследует выдвинутые против него обвинения в сексуальном насилии", - пишет издание. Речь идет о министре финансов Бецалеле Смотриче и министре национальной безопасности Итамаре Бен-Гвире и их роли в расширении еврейских поселений на Западном берегу, заявили чиновники. Решение о том, продолжать ли эти дела, принимают два заместителя Хана, и еще неясно, как они планируют действовать дальше. Ассамблея государств-участников Римского статута МУС ранее сообщала, что ей известна информация о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора Карима Хана по отношению к сотруднику его офиса, однако не уточнялось, в каких конкретно действиях подозревается Хан.
https://ria.ru/20250223/iran-2001067137.html
https://ria.ru/20241108/mus-1982769590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, международный уголовный суд, оон
В мире, Международный уголовный суд, ООН
Прокурор МУС готовил ордера на арест министров Израиля, пишут СМИ
WSJ: главный прокурор МУС готовил ордера на арест министров Израиля
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан перед тем, как уйти в административный отпуск из-за обвинений в сексуальном насилии готовил ордера на арест крайне правых израильских министров за их роль в расширении еврейских поселений на Западном берегу, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на нынешние и бывшие должностные лица суда.
"Главный прокурор Международного уголовного суда
Карим Хан готовился запросить ордера на арест двух крайне правых членов израильского кабинета министров, прежде чем уйти в отпуск, пока ООН
расследует выдвинутые против него обвинения в сексуальном насилии", - пишет издание.
Речь идет о министре финансов Бецалеле Смотриче и министре национальной безопасности Итамаре Бен-Гвире и их роли в расширении еврейских поселений на Западном берегу, заявили чиновники. Решение о том, продолжать ли эти дела, принимают два заместителя Хана, и еще неясно, как они планируют действовать дальше.
Ассамблея государств-участников Римского статута МУС ранее сообщала, что ей известна информация о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора Карима Хана по отношению к сотруднику его офиса, однако не уточнялось, в каких конкретно действиях подозревается Хан.