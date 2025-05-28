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Инвесторы в инновации из Приморья смогут получить 100% налоговый вычет - РИА Новости, 28.05.2025
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12:36 28.05.2025 (обновлено: 12:37 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/investory-2019529808.html
Инвесторы в инновации из Приморья смогут получить 100% налоговый вычет
Инвесторы в инновации из Приморья смогут получить 100% налоговый вычет - РИА Новости, 28.05.2025
Инвесторы в инновации из Приморья смогут получить 100% налоговый вычет
Инвесторы из Приморья, вкладывающие средства в высокотехнологичные и инновационные проекты, смогут получить 100% от суммы вложенных денежных средств, сообщает... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:36:00+03:00
2025-05-28T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Инвесторы из Приморья, вкладывающие средства в высокотехнологичные и инновационные проекты, смогут получить 100% от суммы вложенных денежных средств, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. Поправки в краевой закон приняли депутаты Законодательного Собрания Приморья на заседании 27 мая. В министерстве экономического развития региона отметили, что законопроект направлен на налоговую поддержку организаций, инвестирующих в высокотехнологичный и инновационный сектор экономики Приморского края. Он призван поддержать создание и развитие высокотехнологичных компаний, таких как стартапы и малые технологические предприятия, в приоритетных направлениях инновационного и технологического развития страны. Воспользоваться вычетом смогут организации, которые приняли участие в инвестиционном товариществе, деятельность которого направлена на обеспечение венчурных организаций или направление инвестиций в организации, что соответствует статусу малой технологической компании. Действие закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. "Предоставление возможности применения инвестиционного налогового вычета для таких налогоплательщиков значительно повысит инвестиционную привлекательность Приморского края, увеличит количество технологических бизнесов и, как следствие, приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению объемов налоговых отчислений", – отметил министр экономического развития края Андрей Блохин, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20250527/tolyatti-2019424190.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Приморский край
Инвесторы в инновации из Приморья смогут получить 100% налоговый вычет

Приморским инвесторам в инновации будет доступен 100% налоговый вычет

© РИА Новости / Илья ПиталевБизнесмен
Бизнесмен - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Бизнесмен
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Инвесторы из Приморья, вкладывающие средства в высокотехнологичные и инновационные проекты, смогут получить 100% от суммы вложенных денежных средств, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
Поправки в краевой закон приняли депутаты Законодательного Собрания Приморья на заседании 27 мая.
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27 мая, 18:45
В министерстве экономического развития региона отметили, что законопроект направлен на налоговую поддержку организаций, инвестирующих в высокотехнологичный и инновационный сектор экономики Приморского края. Он призван поддержать создание и развитие высокотехнологичных компаний, таких как стартапы и малые технологические предприятия, в приоритетных направлениях инновационного и технологического развития страны.
Воспользоваться вычетом смогут организации, которые приняли участие в инвестиционном товариществе, деятельность которого направлена на обеспечение венчурных организаций или направление инвестиций в организации, что соответствует статусу малой технологической компании.
Действие закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
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"Предоставление возможности применения инвестиционного налогового вычета для таких налогоплательщиков значительно повысит инвестиционную привлекательность Приморского края, увеличит количество технологических бизнесов и, как следствие, приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению объемов налоговых отчислений", – отметил министр экономического развития края Андрей Блохин, его слова приводит пресс-служба.
 
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