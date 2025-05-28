https://ria.ru/20250528/investory-2019529808.html

Инвесторы в инновации из Приморья смогут получить 100% налоговый вычет

Инвесторы в инновации из Приморья смогут получить 100% налоговый вычет - РИА Новости, 28.05.2025

Инвесторы в инновации из Приморья смогут получить 100% налоговый вычет

Инвесторы из Приморья, вкладывающие средства в высокотехнологичные и инновационные проекты, смогут получить 100% от суммы вложенных денежных средств, сообщает... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:36:00+03:00

2025-05-28T12:36:00+03:00

2025-05-28T12:37:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948217642_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_26e5d4a912b558971252d16b31aae6d0.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Инвесторы из Приморья, вкладывающие средства в высокотехнологичные и инновационные проекты, смогут получить 100% от суммы вложенных денежных средств, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. Поправки в краевой закон приняли депутаты Законодательного Собрания Приморья на заседании 27 мая. В министерстве экономического развития региона отметили, что законопроект направлен на налоговую поддержку организаций, инвестирующих в высокотехнологичный и инновационный сектор экономики Приморского края. Он призван поддержать создание и развитие высокотехнологичных компаний, таких как стартапы и малые технологические предприятия, в приоритетных направлениях инновационного и технологического развития страны. Воспользоваться вычетом смогут организации, которые приняли участие в инвестиционном товариществе, деятельность которого направлена на обеспечение венчурных организаций или направление инвестиций в организации, что соответствует статусу малой технологической компании. Действие закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. "Предоставление возможности применения инвестиционного налогового вычета для таких налогоплательщиков значительно повысит инвестиционную привлекательность Приморского края, увеличит количество технологических бизнесов и, как следствие, приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению объемов налоговых отчислений", – отметил министр экономического развития края Андрей Блохин, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20250527/tolyatti-2019424190.html

https://ria.ru/20250527/skfo-2019341019.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край