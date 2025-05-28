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Инвестиции в экономику Тюменской области выросли за год на 15%
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли за год на 15% - РИА Новости, 28.05.2025
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли за год на 15%
Общий объем инвестиций в экономику Тюменской области в прошлом году превысил 436 миллиардов рублей, это на 15% превышает показатели предыдущего года, заявил... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:10:00+03:00
2025-05-28T15:10:00+03:00
2025-05-28T15:10:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 28 мая – РИА Новости. Общий объем инвестиций в экономику Тюменской области в прошлом году превысил 436 миллиардов рублей, это на 15% превышает показатели предыдущего года, заявил губернатор Александр Моор, выступая в Тюменской областной думе с отчетом о работе регионального правительства за 2024 год, сообщили в пресс-службе главы региона. "Тюменская область продолжает поступательное развитие экономики и социальной сферы. В прошлом году общий объем инвестиций в региональную экономику превысил 436 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем аналогичный показатель 2023 года, сообщил Александр Моор. При этом объем отгруженных промышленных товаров увеличился почти на 10% и составил около 2 триллионов рублей", - указано в сообщении, опубликованном на сайте правительства области. Также отмечается, что рост наблюдается на только в инвестициях. В агропромышленном комплексе за минувший год общий объем производства сельхозпродукции составил 115 миллиардов рублей, что стало очередным историческим рекордом. При этом производство пищевых продуктов увеличилось более чем на 5%. Со слов губернатора, достижения в экономике позволяют успешно развивать социальную сферу и инфраструктуру, "правительством Тюменской области делается все для того, чтобы с каждым годом в регионе становилось комфортнее жить, работать, учиться, начинать свой бизнес и развивать его, масштабировать и инвестировать в регион".
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тюменская область, александр моор, экономика
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Экономика
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли за год на 15%
Общий объем инвестиций в экономику Тюменской области вырос за год на 15%
ТЮМЕНЬ, 28 мая – РИА Новости. Общий объем инвестиций в экономику Тюменской области в прошлом году превысил 436 миллиардов рублей, это на 15% превышает показатели предыдущего года, заявил губернатор Александр Моор, выступая в Тюменской областной думе с отчетом о работе регионального правительства за 2024 год, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Тюменская область продолжает поступательное развитие экономики и социальной сферы. В прошлом году общий объем инвестиций в региональную экономику превысил 436 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем аналогичный показатель 2023 года, сообщил Александр Моор. При этом объем отгруженных промышленных товаров увеличился почти на 10% и составил около 2 триллионов рублей", - указано в сообщении, опубликованном на сайте правительства области.
Также отмечается, что рост наблюдается на только в инвестициях. В агропромышленном комплексе за минувший год общий объем производства сельхозпродукции составил 115 миллиардов рублей, что стало очередным историческим рекордом. При этом производство пищевых продуктов увеличилось более чем на 5%.
Со слов губернатора, достижения в экономике позволяют успешно развивать социальную сферу и инфраструктуру, "правительством Тюменской области делается все для того, чтобы с каждым годом в регионе становилось комфортнее жить, работать, учиться, начинать свой бизнес и развивать его, масштабировать и инвестировать в регион".