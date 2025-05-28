https://ria.ru/20250528/indoneziya-2019519910.html

Индонезия вводит новый стандарт для упаковки пищевых продуктов

Индонезия вводит новый стандарт для упаковки пищевых продуктов - РИА Новости, 28.05.2025

Индонезия вводит новый стандарт для упаковки пищевых продуктов

Новое постановление министерства промышленности, вводящее обязательную оценку соответствия национальному стандарту SNI 8218:2024 для бумаги и картона,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:15:00+03:00

2025-05-28T12:15:00+03:00

2025-05-28T12:15:00+03:00

индонезия

россия

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Новое постановление министерства промышленности, вводящее обязательную оценку соответствия национальному стандарту SNI 8218:2024 для бумаги и картона, используемых в качестве сырья для производства упаковки, контактирующей с пищевыми продуктами, вступит в силу в Индонезии 24 июля, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Документ заменит действующий регламент от 6 августа 2020 года. Нововведения направлены на повышение безопасности и качества упаковочных материалов на индонезийском рынке."Новый стандарт значительно расширяет перечень видов бумаги и картона, подлежащих обязательной оценке соответствия. Теперь под его действие подпадают различные виды немелованной крафт-бумаги и крафт-картона, бумаги для гофрирования, тестлайнеры, а также прочая немелованная бумага и картон, пергамент, калька и аналогичная бумага, широкий спектр мелованной бумаги и картона, которые используются для производства упаковки пищевых продуктов (коробки для еды, бумажные тарелки, стаканчики, трубочки и бумажные пакеты)", - говорится в сообщении.РЭЦ отмечает, что оценка соответствия национальному стандарту SNI 8218:2024 становится обязательной для всей бумаги и картона для упаковки пищевых продуктов, предназначенных для реализации на территории Индонезии, независимо от страны происхождения – как местного, так и зарубежного производства.Новый документ содержит подробное описание процесса сертификации и устанавливает четкие требования к самой продукции и к производителям. Одним из ключевых требований для зарубежных производителей является обязательное наличие официального представителя на территории Индонезии. Сертификат соответствия будет выдаваться отдельно для каждой производственной площадки, срок его действия составит пять лет. После успешного прохождения сертификации продукция должна быть соответствующим образом маркирована знаком SNI и иметь электронную метку.Портал "Барьеры и требования рынков" Российского экспортного центра предлагает экспортерам уникальную возможность глубокого погружения в аналитику торговых ограничений и требований различных стран. Это позволяет компаниям оценивать возможные издержки, связанные с экспортом в конкретные страны, и таким образом принимать обоснованные решения. Дополнительную информацию о процедуре оценки соответствия в Индонезии бумаги и картона для упаковки пищевых продуктов по SNI 8218:2024 можно найти на соответствующей странице портала, а также на цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250527/investitsii-2019272609.html

https://ria.ru/20250526/rets-2019173039.html

индонезия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

индонезия, россия, российский экспортный центр (рэц), экономика