https://ria.ru/20250528/granty-2019541130.html

Белгородские аграрии в приграничье получили гранты на восстановление работ

Белгородские аграрии в приграничье получили гранты на восстановление работ - РИА Новости, 28.05.2025

Белгородские аграрии в приграничье получили гранты на восстановление работ

Сельхозпроизводители приграничья Белгородской области получили гранты на возобновление деятельности на сумму 95 миллионов рублей и продолжат работу в других... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:18:00+03:00

2025-05-28T13:18:00+03:00

2025-05-28T13:18:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

гранты

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БЕЛГОРОД, 28 мая – РИА Новости. Сельхозпроизводители приграничья Белгородской области получили гранты на возобновление деятельности на сумму 95 миллионов рублей и продолжат работу в других муниципалитетах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Производители сельскохозяйственной продукции в приграничье получили гранты на возобновление деятельности на общую сумму 95 миллионов рублей. Такая мера поддержки оказана уже 13 фермерам и хозяйствам, которые не могут работать из-за оперативной обстановки, чтобы они продолжили свою деятельность в более безопасных муниципальных образованиях региона", - сообщил Гладков, слова которого в среду приводит пресс-служба регионального правительства. Один из тех, кто уже получил такую помощь, - Алексей Унковский из села Новая Таволжанка Шебекинского округа. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области помогло ему найти землю в селе Скородное Губкинского округа. Он получил грант в размере 8 миллионов рублей, на эти средства планирует приобрести оборудование для производства комбикормов и спецтранспорт. "Понимаем, что сложно, что привычное место, конечно же, ближе. И земля другая, и привыкнуть нужно к логистике. Много сложностей, но мы постараемся помочь всеми теми ресурсами, которые есть в наших силах, наших возможностях для того, чтобы у Алексея Николаевича всё получилось. Так же, как и у остальных фермеров и малых предпринимателей, которые работают в сфере сельского хозяйства", - отметил Гладков. Всего в 2025 году на гранты сельхозпроизводителям на возобновление деятельности в Белгородской области выделено 150 миллионов рублей. В настоящее время стартовал второй тур приёма заявок. Узнать более подробную информацию можно в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.

https://ria.ru/20250526/gladkov-2019098988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, гранты