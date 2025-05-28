https://ria.ru/20250528/gosuslugi-2019498794.html

СМС с кодом для смены пароля на Госуслугах могут заменить другими способами

СМС с кодом для смены пароля на Госуслугах могут заменить другими способами - РИА Новости, 28.05.2025

СМС с кодом для смены пароля на Госуслугах могут заменить другими способами

Минцифры рассматривает вариант заменить СМС с кодом для смены пароля на "Госуслугах" другими способами, в том числе визитом в МФЦ, заявил глава ведомства Максут РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:28:00+03:00

2025-05-28T10:28:00+03:00

2025-05-28T11:37:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Минцифры рассматривает вариант заменить СМС с кодом для смены пароля на "Госуслугах" другими способами, в том числе визитом в МФЦ, заявил глава ведомства Максут Шадаев во время выступления на расширенном заседании ИТ-комитета Госдумы."То, что мы должны отказаться от СМС с кодом, наверное, нам понятно. <...> Любой код, который приходит в СМС, это сейчас зло. То есть понятно, что это является основным передаваемым фактором, который позволяет мошенникам получать доступ. Поэтому, в принципе, ужесточение в части похода оффлайн, где ты идентифицируешься в МФЦ. Биометрия, наверное, это второй способ, да", — объяснил он, говоря о защите профилей на "Госуслугах".Министр отметил, что важно обсудить два дополнительных фактора. Так, например, это может быть подтверждение через банковское приложение, а также токены, которые генерируются в специальном сервисе."Минцифры рассматривает вариант отказаться от кода СМС для смены пароля на "Госуслугах" для борьбы с мошенничеством", — пояснили журналистам в пресс-службе ведомства.Там уточнили, что поменять пароль можно будет через МФЦ, или с подтверждением через банковские или другие доверенные приложения, или с использованием биометрической идентификации.

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Ольга Фомченкова

технологии, госуслуги, россия