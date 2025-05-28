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В Госавтоинспекции обозначили наиболее частые причины ДТП с детьми - РИА Новости, 28.05.2025
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12:00 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/gosavtoinspektsiya-2019514059.html
В Госавтоинспекции обозначили наиболее частые причины ДТП с детьми
В Госавтоинспекции обозначили наиболее частые причины ДТП с детьми - РИА Новости, 28.05.2025
В Госавтоинспекции обозначили наиболее частые причины ДТП с детьми
Несоблюдение водителями ПДД, неожиданное появление на проезжей части ребенка, отсутствие световозвращателей на одежде в темное время суток, неправильный выбор... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:00:00+03:00
2025-05-28T12:00:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
дети
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Несоблюдение водителями ПДД, неожиданное появление на проезжей части ребенка, отсутствие световозвращателей на одежде в темное время суток, неправильный выбор мест для поездок на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности являются одними из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.В ведомстве призвали родителей провести с несовершеннолетними участниками дорожного движения профилактические беседы о строгом соблюдении требований безопасности на дороге, обязательно включив в них повторение правил передвижения во дворе и на пешеходных переходах."В восьми из десяти ДТП с участием детей виноваты водители транспортных средств, это важно брать в расчет с учетом того, что в летний сезон увеличивается количество дальних поездок. Почти в половине автоаварий прошлого года и четырех месяцев 2025 года несовершеннолетние были пассажирами, примерно в 40% – пешеходами. Примерно десятая часть пострадавших в ДТП детей управляли механическими транспортными средствами, в большинстве случаев без ведома взрослых", – отмечает начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.Он добавил, что пренебрежение водителями правилами использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности чаще других причин приводит к тяжким травмам детей при автоавариях.В Госавтоинспекции МВД России также напомнили о необходимости детям до 14 лет передвигаться на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. Выезд на проезжую часть им строго запрещен. Важным условием безопасных поездок остается использование защитной экипировки – шлемов, налокотников и наколенников. Кроме того, в темное время суток на одежде детей и средствах передвижения должны быть световозвращающие элементы.Родителей призвали обратить внимание на то, что управлять скутером или мопедом возможно только с 16 лет при условии прохождения соответствующего обучения и получения водительского удостоверения с открытой категорией М. За управление мопедом без прав предусмотрена административная ответственность, а транспортное средство может быть задержано и помещено на спецстоянку.Также в ведомстве отметили, что передвижение несовершеннолетних по дорогам общего пользования на спортинвентаре, так называемых питбайках, которые предназначены для тренировок и участия в соревнованиях по мотокроссу на закрытых трассах, категорически запрещено.В Госавтоинспекции МВД России порекомендовали родителям усилить контроль за собственными транспортными средствами, чтобы пресечь самостоятельные поездки детей за рулем. Там напомнили, что уже несколько лет растут показатели аварийности с несовершеннолетними водителями. Кроме того, родителям будет грозить административная ответственность за предоставление возможности управления авто и мототранспортом детьми, не имеющими водительского удостоверения соответствующей категории.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
https://ria.ru/20250516/gosavtoinspektsiya-2017407587.html
https://ria.ru/20250428/gosavtoinspektsiya-2012040563.html
https://ria.ru/20250326/gosavtoinspektsiya-2006983500.html
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, дети
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП, Дети
В Госавтоинспекции обозначили наиболее частые причины ДТП с детьми

Госавтоинспекция назвала самые частые причины ДТП с участием детей

© Фото предоставлено Госавтоинспекцией МВД РоссииГосавтоинспекция назвала самые частые причины ДТП с участием детей
Госавтоинспекция назвала самые частые причины ДТП с участием детей - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото предоставлено Госавтоинспекцией МВД России
Госавтоинспекция назвала самые частые причины ДТП с участием детей
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Несоблюдение водителями ПДД, неожиданное появление на проезжей части ребенка, отсутствие световозвращателей на одежде в темное время суток, неправильный выбор мест для поездок на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности являются одними из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.
В ведомстве призвали родителей провести с несовершеннолетними участниками дорожного движения профилактические беседы о строгом соблюдении требований безопасности на дороге, обязательно включив в них повторение правил передвижения во дворе и на пешеходных переходах.
Госавтоинспекция напомнила о правилах перевозки групп детей автобусами - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Госавтоинспекция напомнила о правилах перевозки групп детей автобусами
16 мая, 16:06
"В восьми из десяти ДТП с участием детей виноваты водители транспортных средств, это важно брать в расчет с учетом того, что в летний сезон увеличивается количество дальних поездок. Почти в половине автоаварий прошлого года и четырех месяцев 2025 года несовершеннолетние были пассажирами, примерно в 40% – пешеходами. Примерно десятая часть пострадавших в ДТП детей управляли механическими транспортными средствами, в большинстве случаев без ведома взрослых", – отмечает начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.
Он добавил, что пренебрежение водителями правилами использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности чаще других причин приводит к тяжким травмам детей при автоавариях.
В Госавтоинспекции МВД России также напомнили о необходимости детям до 14 лет передвигаться на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. Выезд на проезжую часть им строго запрещен. Важным условием безопасных поездок остается использование защитной экипировки – шлемов, налокотников и наколенников. Кроме того, в темное время суток на одежде детей и средствах передвижения должны быть световозвращающие элементы.
Мотопатруль - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Госавтоинспекция напомнила мотоциклистам об использовании экипировки
28 апреля, 08:00
Родителей призвали обратить внимание на то, что управлять скутером или мопедом возможно только с 16 лет при условии прохождения соответствующего обучения и получения водительского удостоверения с открытой категорией М. За управление мопедом без прав предусмотрена административная ответственность, а транспортное средство может быть задержано и помещено на спецстоянку.
Также в ведомстве отметили, что передвижение несовершеннолетних по дорогам общего пользования на спортинвентаре, так называемых питбайках, которые предназначены для тренировок и участия в соревнованиях по мотокроссу на закрытых трассах, категорически запрещено.
В Госавтоинспекции МВД России порекомендовали родителям усилить контроль за собственными транспортными средствами, чтобы пресечь самостоятельные поездки детей за рулем. Там напомнили, что уже несколько лет растут показатели аварийности с несовершеннолетними водителями. Кроме того, родителям будет грозить административная ответственность за предоставление возможности управления авто и мототранспортом детьми, не имеющими водительского удостоверения соответствующей категории.
Подразделение Госавтоинспекции - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Госавтоинспекции разъяснили порядок продления водительских удостоверений
26 марта, 10:00
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ДТПДети
 
 
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