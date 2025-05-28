Рейтинг@Mail.ru
Мерц рассказал о сотрудничестве Германии и Украины в производстве оружия - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 28.05.2025 (обновлено: 15:55 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/germanija-2019572440.html
Мерц рассказал о сотрудничестве Германии и Украины в производстве оружия
Мерц рассказал о сотрудничестве Германии и Украины в производстве оружия - РИА Новости, 28.05.2025
Мерц рассказал о сотрудничестве Германии и Украины в производстве оружия
Совместное германо-украинское производство дальнобойного оружия может осуществляться как на территории Германии, так и на территории Украины, заявил в среду... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:38:00+03:00
2025-05-28T15:55:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
фридрих мерц
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019577327_0:27:2654:1520_1920x0_80_0_0_84606ba99959958c69957b556eb4e75c.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Совместное германо-украинское производство дальнобойного оружия может осуществляться как на территории Германии, так и на территории Украины, заявил в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Ранее в среду Мерц объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. "Сегодня мы делаем первый шаг к сотрудничеству в производстве дальнобойного оружия с Украиной... Это будет также сотрудничество на промышленном уровне, которое может происходить как на Украине, так и здесь, в Германии", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix. Канцлер ФРГ добавил, что никаких других деталей по этой теме пока разглашаться не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250527/merts-2019271894.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019577327_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa958198a733ec0d527f0c71bd5aec8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Мерц рассказал о сотрудничестве Германии и Украины в производстве оружия

Мерц: производство дальнобойного оружия может быть как в ФРГ, так и на Украине

© Getty Images / picture alliance/Kay NietfeldКанцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. 28 мая 2025
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. 28 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Getty Images / picture alliance/Kay Nietfeld
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. 28 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Совместное германо-украинское производство дальнобойного оружия может осуществляться как на территории Германии, так и на территории Украины, заявил в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Ранее в среду Мерц объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
"Сегодня мы делаем первый шаг к сотрудничеству в производстве дальнобойного оружия с Украиной... Это будет также сотрудничество на промышленном уровне, которое может происходить как на Украине, так и здесь, в Германии", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix.
Канцлер ФРГ добавил, что никаких других деталей по этой теме пока разглашаться не будет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Мерц сделал новое заявление о дальнобойном оружии для Киева
27 мая, 10:07
 
В миреУкраинаГерманияРоссияФридрих МерцВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала