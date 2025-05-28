https://ria.ru/20250528/germanija-2019572440.html
Мерц рассказал о сотрудничестве Германии и Украины в производстве оружия
Мерц рассказал о сотрудничестве Германии и Украины в производстве оружия - РИА Новости, 28.05.2025
Мерц рассказал о сотрудничестве Германии и Украины в производстве оружия
Совместное германо-украинское производство дальнобойного оружия может осуществляться как на территории Германии, так и на территории Украины, заявил в среду... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:38:00+03:00
2025-05-28T15:38:00+03:00
2025-05-28T15:55:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Совместное германо-украинское производство дальнобойного оружия может осуществляться как на территории Германии, так и на территории Украины, заявил в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Ранее в среду Мерц объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. "Сегодня мы делаем первый шаг к сотрудничеству в производстве дальнобойного оружия с Украиной... Это будет также сотрудничество на промышленном уровне, которое может происходить как на Украине, так и здесь, в Германии", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix. Канцлер ФРГ добавил, что никаких других деталей по этой теме пока разглашаться не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250527/merts-2019271894.html
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В мире, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Мерц рассказал о сотрудничестве Германии и Украины в производстве оружия
Мерц: производство дальнобойного оружия может быть как в ФРГ, так и на Украине