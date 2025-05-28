https://ria.ru/20250528/gaza-2019618037.html

Более 20 человек погибли при израильских ударах по Газе за сутки

Более 20 человек погибли при израильских ударах по Газе за сутки - РИА Новости, 28.05.2025

Более 20 человек погибли при израильских ударах по Газе за сутки

Двадцать восемь человек погибли, 179 ранены в результате израильских атак за последние сутки в секторе Газа, сообщило в среду министерство здравоохранения... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:59:00+03:00

2025-05-28T17:59:00+03:00

2025-05-28T17:59:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Двадцать восемь человек погибли, 179 ранены в результате израильских атак за последние сутки в секторе Газа, сообщило в среду министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступило 28 погибших и 179 раненых. Пятеро выздоровели (статистика не включает больницы в северной части сектора из-за сложности доступа к ним)", - говорится в заявлении. Министерство также добавило, что число погибших с 18 марта 2025 года достигло 3 924, 11 267 ранены. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.

https://ria.ru/20250528/hamas-2019613932.html

https://ria.ru/20250528/gaza-2019457573.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году