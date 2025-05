https://ria.ru/20250528/forum-2019553766.html

Идеи и инсайты креативных индустрий обсудили на международном форуме

Первый международный форум "Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты" состоялся при поддержке министерства экономического развития РФ и министерства... РИА Новости, 28.05.2025

МОСКВА, 28 мая – Пресс-служба АКОС. Первый международный форум "Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты" состоялся при поддержке министерства экономического развития РФ и министерства иностранных дел РФ в Общественной палате РФ, форум учредила Ассоциация компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС) как отраслевое событие для обсуждения актуальных проблем и обмена международным опытом в сфере стратегических коммуникаций. "Нам удалось объединить основных игроков, от которых зависит развитие рынка и отрасли коммуникаций: профессиональные ассоциации, государство, агентства-члены АКОС, директоров по коммуникациям крупных компаний и корпораций, ведущих экспертов. Это очень ценно для консолидации отрасли. Форум еще раз показал, что коммуникации — важнейшая и стратегическая функция развития и управления на всех уровнях, что профессия коммуникатора престижна, а рынок коммуникаций динамично растет. Мы намерены и дальше обсуждать большую повестку, актуальную для топов коммуникаций. Цели форума долгосрочные. Мы заложили основу нового форумного сообщества, профессиональные связи внутри которого будут развиваться за пределами мероприятия", – отметил председатель АКОС, президент КГ Insiders Андрей Лапшов. Сопредседатель Координационного совета коммуникационных индустрий, председатель совета директоров АГТ Вячеслав Лащевский озвучил данные свежего исследования рынка коммуникаций. Он предложил инициировать разработку и принятие нового федерального закона "О коммуникациях". Для реализации этой и других инициатив по итогам форума сформируют межотраслевую рабочую группу. На специальной стратегической сессии подробно рассмотрели, как будут развиваться индустрии отрасли коммуникаций с учетом закона "О развитии креативных (творческих) индустрий в РФ". Эксперты обсудили, что такое креативный субъект, креативный продукт, возможные алгоритмы поддержки креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях, ключевые направления стратегии развития коммуникаций как креативных индустрий. АКОС передала в Минэкономразвития РФ и Агентство стратегических инициатив предложения к дорожной карте развития связей с общественностью как креативной индустрии. Документ содержит предложения, выработанные экспертной группой с участием других отраслевых ассоциаций и ВШЭ. Эти предложения профсообщество просит учесть при проведении июньской стратегической сессии, посвященной дальнейшему развитию креативной экономики. Форум открыл международный телемост. В нем участвовали коммуникаторы из Бразилии, Индии, Киргизии, России и Турции. По итогам форума глава комитета АКОС по международным связям, исполнительный директор "Интериум" Андрей Ермошкин представил главные результаты международного трека. В частности, достигнуты договоренности о подписании АКОС меморандумов с Public Relations Society of India - PRSI и China International Public Relations Association – CIPRA. Также объявлено о том, что на площадке АКОС подготовят перечень рекомендаций по работе с блогерами из Азии. Впоследствии совместно с другими профессиональными ассоциациями на этой основе планируется сформировать рекомендации для всей отрасли коммуникаций. На форуме прошло заседание консультативного совета АКОС. В него вошли почти 30 руководителей функции коммуникаций крупного бизнеса, власти и общественного сектора. Ассоциация презентовала возрожденный Навигатор АКОС. Также представили обновленный Этический кодекс в сфере коммуникаций. На заседании рассмотрели проект меморандума о взаимодействии заказчиков и исполнителей на российском рынке коммуникационных индустрий. Цель документа — зафиксировать согласованное понимание оптимальных, честных и профессиональных стандартов взаимодействия, а также обозначить практические ориентиры и механизмы, способствующие их применению в тендерных и рабочих процессах. Достигнута договоренность о доработке и запуске меморандума после согласования с заинтересованными сторонами. Эксперты форума обсудили актуальные репутационные критерии для бизнеса, которые нацелены на привлечение и удержание лучших сотрудников. В преддверии тематической сессии "Репутация на всю зарплату" агентство Comunica провела исследование, состоящее из двух частей: панельный опрос потенциальных сотрудников о важности фактора репутации работодателя при устройстве на работу и опрос пиар-специалистов о важности фактора репутации для сотрудников. "В рамках сессии наши спикеры пришли к простым, но важным выводам. Первый: репутация — важный фактор выбора работодателя. Второй: репутация, к сожалению, не такой важный, фактор, как зарплата, соцпакет, система премирования. Не стоит строить иллюзий. Третий вывод: чем выше благосостояние и социальный статус человека, тем важнее для него репутация работодателя", – отметил гендиректор Comunica Михаил Умаров. Эксперты тематических сессий согласились с тем, что череда внешних событий и обстоятельств привели к глобальной трансформации в различных сферах нашей жизни. Они уточнили, как работает конфигурация "центр – регионы"; насколько бизнес способен влиять на развитие территорий и формировать новую коммуникационную картину; какие стратегии и тактики помогают выводить в страновые лидеры ранее малоизвестные региональные бренды; каким должен быть набор успешного коммуникатора при реализации долгосрочной коммуникационной стратегии. На мероприятии разобрали кейсы нескольких компаний. Консалтинговое агентство Insight Ridge провело специальную сессию с ведущими экспертами, которые обсудили, как новые вызовы влияют на архитектуру стратегических коммуникаций для компаний, которые планируют публичные размещения на российском рынке капитала. Особое внимание уделили сравнению международным лучшим практикам и эволюции российских трендов. Также на площадке форума прошла молодежно-образовательная программа. Студенты в течение дня прошли по гайду от вопроса "С чего начать свою карьеру?" до ответа "Что такое успех в профессии". На форуме также подвели итоги молодежного конкурса видеоэссе "В #PRбудущее с АКОС" в честь 25-летия АКОС. "Получили много интересных работ от студентов, наших молодых коллег и будущих звезд PR. Они не хотят роботов и ИИ в той степени, чтобы быть предсказуемыми и расчетливыми. Они хотят такое профессиональное будущее, где будет искренность, душа и доверие", – отметил на церемонии награждения Лапшов. Также АКОС, digital-агентство "‎Интериум"‎ и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей провели масштабное исследование об истории коммуникации в России. Результаты проекта представил на форуме член совета АКОС, генеральный директор агентства "Интериум" Валерий Сидоренко. На форуме впервые вручили награду АКОС "За вклад в создание профессионального рынка коммуникаций". Она учреждена в честь 25-летия ассоциации. Ее присудили за личные заслуги по созданию и развитию профессионального и прозрачного рынка коммуникаций и общественных связей. Список кандидатур формировался на основании предложений членов АКОС и Консультативного совета ассоциации. Шорт-лист номинантов был определен советом АКОС, после чего прошло дополнительное заочное голосование. Обладателями награды стали 12 специалистов. Еще одно награждение состоялось в рамках сессии "The AKOS Guide". Эксперты АКОС разобрали на составляющие кейсы, завоевавшие в прошедшем году наибольшее количество наград разных коммуникационных премий, и присвоили лидерам отрасли PR-звезды. "В рамках форума нам удалось положить начало двум важным проектам, которые планируется продолжать и сделать регулярными для АКОС. Во-первых, это исследование кадрового рынка, реализованное в партнерстве с hh.ru. Как ассоциации нам важно отслеживать ситуацию, складывающуюся на рынке труда, чтобы реагировать на вызовы и изменения. А во-вторых, это, конечно, наш проект "The AKOS Guide", который собирает лучшие PR-практики и подчеркивает тренды. Кажется, что АКОС со своей многолетней и глубокой экспертизой - самая подходящая площадка, чтобы сохранить в истории успешные PR-проекты", – сказала генеральный директор PR News, руководитель Комитета по отраслевым исследованиям и рейтингам АКОС Лилия Глазова. По итогам форума АКОС планирует также подписание соглашений с АСИ, "Деловой Россией", Союзом журналистов России и рядом других партнеров. Эффекты и контент всех дискуссий проанализируют для подготовки продуктов форума: аналитической брошюры и каталога кейсов, дайджестов основных выступлений, а также официальной публичной международной резолюции. Часть дискуссий продолжат на площадке ПМЭФ в июне, в рамках которого АКОС совместно с "Деловой Россией" проведет сессию, посвященную региональному брендингу. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

