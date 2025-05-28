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"Пережить год": в Британии забили тревогу из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:58 28.05.2025 (обновлено: 06:28 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/finansirovanie-2019461399.html
"Пережить год": в Британии забили тревогу из-за произошедшего на Украине
"Пережить год": в Британии забили тревогу из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
"Пережить год": в Британии забили тревогу из-за произошедшего на Украине
Украина находится в опасной ситуации из-за отсутствия экономических обязательств Запада по поддержке на следующий год, пишет Telegraph. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T02:58:00+03:00
2025-05-28T06:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
евросоюз
g7
россия
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украина находится в опасной ситуации из-за отсутствия экономических обязательств Запада по поддержке на следующий год, пишет Telegraph."У нас достаточно обязательств до конца этого года, в основном со стороны ЕС. Но на следующий год существует значительная неопределенность. До сих пор нет обязательств, которые гарантировали, что мы сможем пережить следующий год", — цитирует издание экономиста киевского Центра экономической стратегии Юрия Гайдая.В материале упоминается, что бюджет Украины чуть более чем на половину состоит из иностранного финансирования, и без помощи Запада киевский режим столкнется с огромными трудностями."Главная надежда Киева может заключаться в том, чтобы убедить европейских лидеров, что инвестиции в Украину — это не просто вбрасывание денег в бесконечный конфликт, а масштабный инвестиционный проект", — заключила газета.Всего ЕС ранее обязался предоставить Киеву до конца года порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро. Европейская комиссия предполагает, что кредит стран G7 на 45 миллиардов евро, 35 миллиардов из которых собирается выделить ЕС с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов, будет погашаться в срок до 40 лет.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
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украина, киев, евросоюз, g7, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Евросоюз, G7, Россия
"Пережить год": в Британии забили тревогу из-за произошедшего на Украине

Telegraph: у Киева нет иностранного финансирования на следующий год

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украина находится в опасной ситуации из-за отсутствия экономических обязательств Запада по поддержке на следующий год, пишет Telegraph.
"У нас достаточно обязательств до конца этого года, в основном со стороны ЕС. Но на следующий год существует значительная неопределенность. До сих пор нет обязательств, которые гарантировали, что мы сможем пережить следующий год", — цитирует издание экономиста киевского Центра экономической стратегии Юрия Гайдая.
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В материале упоминается, что бюджет Украины чуть более чем на половину состоит из иностранного финансирования, и без помощи Запада киевский режим столкнется с огромными трудностями.
"Главная надежда Киева может заключаться в том, чтобы убедить европейских лидеров, что инвестиции в Украину — это не просто вбрасывание денег в бесконечный конфликт, а масштабный инвестиционный проект", — заключила газета.
Всего ЕС ранее обязался предоставить Киеву до конца года порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро. Европейская комиссия предполагает, что кредит стран G7 на 45 миллиардов евро, 35 миллиардов из которых собирается выделить ЕС с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов, будет погашаться в срок до 40 лет.
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