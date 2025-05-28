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Союзные парламентарии поддержали идеи сотрудничества по экобезопасности - РИА Новости, 28.05.2025
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
20:13 28.05.2025 (обновлено: 20:19 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/ekobezopasnost-2019656228.html
Союзные парламентарии поддержали идеи сотрудничества по экобезопасности
Союзные парламентарии поддержали идеи сотрудничества по экобезопасности - РИА Новости, 28.05.2025
Союзные парламентарии поддержали идеи сотрудничества по экобезопасности
Союзные парламентарии поддержали инициативы сотрудничества по экологической безопасности, которые обсудили на заседании комиссии Парламентского собрания по... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T20:13:00+03:00
2025-05-28T20:19:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая – РИА Новости. Союзные парламентарии поддержали инициативы сотрудничества по экологической безопасности, которые обсудили на заседании комиссии Парламентского собрания по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды в Нижнем Новгороде. Как отметили подключившиеся к заседанию по видео-конференц-связи сотрудники Национальной академии наук Белоруссии, "пандемия показала необходимость совершенствования и переформатирования всей системы экологической безопасности и придания ей упреждающего характера". Участники заседания отметили, что в связи с новыми вызовами в сфере экологической безопасности существует необходимость развития систем оценки рисков и усиление сотрудничества в разработке новых систем мониторинга, где Россия и Белоруссия могут многое дать друг другу. "Ученые Белоруссии, сотрудничая с учеными Российской Федерации, готовы к разработке и реализации совместных проектов Союзного государства. Мы уверены, что без научных исследований те угрозы, которые возникают сегодня не только со стороны патогенов, активно изменяющихся под экологическими воздействиями, но и под рукотворными разработками ученых всего мира, которые, к сожалению, идут не в в положительную сторону – огромное применение биотехнологий и смежных технологий для разработки и использования патологических микроорганизмов - несут очень большую угрозу… Мы уверены, что совместные научные разработки принесут большую пользу экономике наших стран и здоровью наших граждан", - заявила директор Института генетики и цитологии Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Людмила Макарина-Кибак. На заседании обсудили научные и биотехнологические разработки в рамках Союзного государства, представленные Национальной академией наук Белоруссии: создание инновационных технологий генетической экспертизы для криминалистики "ДНК-идентификация-2", изучение микробиома человека и животных для развития биотехнологий, разработка методов диагностики и лечения вирусных инфекций, а также стратегию содержания зеленых насаждений в Минске и Москве для повышения устойчивости к техногенным воздействиям. Парламентарии поддержали инициативы, направленные на укрепление экологической безопасности, развитие научно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства. Как отметили участники заседания, реализация этих проектов и программ позволит укрепить сотрудничество Белоруссии и России в сфере экологии, биобезопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечить безопасность граждан двух стран.
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белоруссия, россия, экология
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Экология
Союзные парламентарии поддержали идеи сотрудничества по экобезопасности

Союзные парламентарии поддержали инициативы сотрудничества по экобезопасности

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая – РИА Новости. Союзные парламентарии поддержали инициативы сотрудничества по экологической безопасности, которые обсудили на заседании комиссии Парламентского собрания по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды в Нижнем Новгороде.
Как отметили подключившиеся к заседанию по видео-конференц-связи сотрудники Национальной академии наук Белоруссии, "пандемия показала необходимость совершенствования и переформатирования всей системы экологической безопасности и придания ей упреждающего характера". Участники заседания отметили, что в связи с новыми вызовами в сфере экологической безопасности существует необходимость развития систем оценки рисков и усиление сотрудничества в разработке новых систем мониторинга, где Россия и Белоруссия могут многое дать друг другу.
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"Ученые Белоруссии, сотрудничая с учеными Российской Федерации, готовы к разработке и реализации совместных проектов Союзного государства. Мы уверены, что без научных исследований те угрозы, которые возникают сегодня не только со стороны патогенов, активно изменяющихся под экологическими воздействиями, но и под рукотворными разработками ученых всего мира, которые, к сожалению, идут не в в положительную сторону – огромное применение биотехнологий и смежных технологий для разработки и использования патологических микроорганизмов - несут очень большую угрозу… Мы уверены, что совместные научные разработки принесут большую пользу экономике наших стран и здоровью наших граждан", - заявила директор Института генетики и цитологии Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Людмила Макарина-Кибак.
На заседании обсудили научные и биотехнологические разработки в рамках Союзного государства, представленные Национальной академией наук Белоруссии: создание инновационных технологий генетической экспертизы для криминалистики "ДНК-идентификация-2", изучение микробиома человека и животных для развития биотехнологий, разработка методов диагностики и лечения вирусных инфекций, а также стратегию содержания зеленых насаждений в Минске и Москве для повышения устойчивости к техногенным воздействиям.
Парламентарии поддержали инициативы, направленные на укрепление экологической безопасности, развитие научно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства. Как отметили участники заседания, реализация этих проектов и программ позволит укрепить сотрудничество Белоруссии и России в сфере экологии, биобезопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечить безопасность граждан двух стран.
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