https://ria.ru/20250528/efimov-2019428072.html

Ефимов: 400 человек переезжают по программе реновации на юге Москвы

Ефимов: 400 человек переезжают по программе реновации на юге Москвы - РИА Новости, 28.05.2025

Ефимов: 400 человек переезжают по программе реновации на юге Москвы

Около 400 жителей двух старых домов на Чонгарском бульваре и Варшавском шоссе в Нагорном районе Москвы приступили к переселению в новый жилой комплекс,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:12:00+03:00

2025-05-28T09:12:00+03:00

2025-05-28T09:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Около 400 жителей двух старых домов на Чонгарском бульваре и Варшавском шоссе в Нагорном районе Москвы приступили к переселению в новый жилой комплекс, построенный по программе реновации в Симферопольском проезде, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Около 400 жителей из двух старых домов на Чонгарском бульваре и Варшавском шоссе приступили к переселению в новый жилой комплекс по программе реновации. Он расположен по адресу: Симферопольский проезд, дом 7. На первом этаже работает центр информирования по переселению. Туда участники программы реновации могут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда в новые квартиры. Всего в Нагорном районе предстоит расселить 53 старых дома, в новые дома переселятся около 10,6 тысячи жителей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, расположенная недалеко от станций метро "Нахимовский проспект" и "Нагорная" новостройка состоит из двух секций, всего в ней 180 квартир совокупной площадью свыше 10 тысяч квадратных метров.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Переселение по программе в Нагорном районе началось в 2019 году, для этих целей город передал построил здесь уже четыре жилых комплекса. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства новых домов.

https://ria.ru/20250527/efimov-2019310103.html

москва

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)