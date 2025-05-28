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"Все для победы!". Донбасс в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 16.06.2025
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Новороссия. Русский Фронтир - хедер - РИА Новости, 1920
Новороссия.Русский фронтир
 
15:30 28.05.2025 (обновлено: 16:40 16.06.2025)
https://ria.ru/20250528/donbass-2023119942.html
"Все для победы!". Донбасс в годы Великой Отечественной войны
"Все для победы!". Донбасс в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 16.06.2025
"Все для победы!". Донбасс в годы Великой Отечественной войны
В начале Великой Отечественной войны группа армий "Юг" Третьего рейха должна была захватить важнейший производственный регион СССР — Донбасс. На шахтах и фабриках проходили митинги: добровольцы вступали в Красную армию, а вместо мужчин за станки вставали женщины, дети и старики. На землях, оккупированных врагом, развивалось движение подпольщиков.
2025-05-28T15:30:00+03:00
2025-06-16T16:40:00+03:00
новороссия.русский фронтир
донбасс
ссср
музей победы
русское географическое общество
великая отечественная война (1941-1945)
история
промышленность
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«Все для победы!». Донбасс в годы Великой Отечественной войны
В начале Великой Отечественной войны группа армий «Юг» Третьего рейха должна была захватить важнейший производственный регион СССР — Донбасс. На шахтах и фабриках проходили митинги: добровольцы вступали в Красную армию, а вместо мужчин за станки вставали женщины, дети и старики. На землях, оккупированных врагом, развивалось движение подпольщиков.
audio/mpeg
«Все для победы!». Донбасс в годы Великой Отечественной войны
В начале Великой Отечественной войны группа армий «Юг» Третьего рейха должна была захватить важнейший производственный регион СССР — Донбасс. На шахтах и фабриках проходили митинги: добровольцы вступали в Красную армию, а вместо мужчин за станки вставали женщины, дети и старики. На землях, оккупированных врагом, развивалось движение подпольщиков.
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Ольга ИльиныхГолоса эпизода: Анастасия Кудрявцева, Артем Коротков, Александр Кузык
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донбасс, ссср, музей победы, русское географическое общество, великая отечественная война (1941-1945), история, промышленность, завод, донецк, луганск, россия, аудио
Новороссия.Русский фронтир, Донбасс, СССР, Музей Победы, Русское географическое общество, Великая Отечественная война (1941-1945), история, Промышленность, Завод, Донецк, Луганск, Россия

"Все для победы!". Донбасс в годы Великой Отечественной войны

Новороссия.Русский фронтир
«Все для победы!». Донбасс в годы Великой Отечественной войны
28 мая, 15:30
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В начале Великой Отечественной войны группа армий "Юг" Третьего рейха должна была захватить важнейший производственный регион СССР — Донбасс. На шахтах и фабриках проходили митинги: добровольцы вступали в Красную армию, а вместо мужчин за станки вставали женщины, дети и старики. На землях, оккупированных врагом, развивалось движение подпольщиков.
Эксперты эпизода:
Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
_____
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Castbox
ВК
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
_____
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Редактор: Ольга Ильиных
Голоса эпизода: Анастасия Кудрявцева, Артем Коротков, Александр Кузык
Новороссия.Русский фронтирДонбассСССРМузей ПобедыРусское географическое обществоВеликая Отечественная война (1941-1945)историяПромышленностьЗаводДонецкЛуганскРоссия
 
 
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