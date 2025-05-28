https://ria.ru/20250528/donbass-2023119942.html

"Все для победы!". Донбасс в годы Великой Отечественной войны

"Все для победы!". Донбасс в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 16.06.2025

"Все для победы!". Донбасс в годы Великой Отечественной войны

В начале Великой Отечественной войны группа армий "Юг" Третьего рейха должна была захватить важнейший производственный регион СССР — Донбасс. На шахтах и фабриках проходили митинги: добровольцы вступали в Красную армию, а вместо мужчин за станки вставали женщины, дети и старики. На землях, оккупированных врагом, развивалось движение подпольщиков.

2025-05-28T15:30:00+03:00

2025-05-28T15:30:00+03:00

2025-06-16T16:40:00+03:00

новороссия.русский фронтир

донбасс

ссср

музей победы

русское географическое общество

великая отечественная война (1941-1945)

история

промышленность

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«Все для победы!». Донбасс в годы Великой Отечественной войны В начале Великой Отечественной войны группа армий «Юг» Третьего рейха должна была захватить важнейший производственный регион СССР — Донбасс. На шахтах и фабриках проходили митинги: добровольцы вступали в Красную армию, а вместо мужчин за станки вставали женщины, дети и старики. На землях, оккупированных врагом, развивалось движение подпольщиков. audio/mpeg

«Все для победы!». Донбасс в годы Великой Отечественной войны В начале Великой Отечественной войны группа армий «Юг» Третьего рейха должна была захватить важнейший производственный регион СССР — Донбасс. На шахтах и фабриках проходили митинги: добровольцы вступали в Красную армию, а вместо мужчин за станки вставали женщины, дети и старики. На землях, оккупированных врагом, развивалось движение подпольщиков. audio/mpeg

Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Ольга ИльиныхГолоса эпизода: Анастасия Кудрявцева, Артем Коротков, Александр Кузык

донбасс

ссср

донецк

луганск

россия

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