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"Все для победы!". Донбасс в годы Великой Отечественной войны
"Все для победы!". Донбасс в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 16.06.2025
"Все для победы!". Донбасс в годы Великой Отечественной войны
В начале Великой Отечественной войны группа армий "Юг" Третьего рейха должна была захватить важнейший производственный регион СССР — Донбасс. На шахтах и фабриках проходили митинги: добровольцы вступали в Красную армию, а вместо мужчин за станки вставали женщины, дети и старики. На землях, оккупированных врагом, развивалось движение подпольщиков.
2025-05-28T15:30:00+03:00
2025-05-28T15:30:00+03:00
2025-06-16T16:40:00+03:00
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«Все для победы!». Донбасс в годы Великой Отечественной войны
В начале Великой Отечественной войны группа армий «Юг» Третьего рейха должна была захватить важнейший производственный регион СССР — Донбасс. На шахтах и фабриках проходили митинги: добровольцы вступали в Красную армию, а вместо мужчин за станки вставали женщины, дети и старики. На землях, оккупированных врагом, развивалось движение подпольщиков.
audio/mpeg
«Все для победы!». Донбасс в годы Великой Отечественной войны
В начале Великой Отечественной войны группа армий «Юг» Третьего рейха должна была захватить важнейший производственный регион СССР — Донбасс. На шахтах и фабриках проходили митинги: добровольцы вступали в Красную армию, а вместо мужчин за станки вставали женщины, дети и старики. На землях, оккупированных врагом, развивалось движение подпольщиков.
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Ольга ИльиныхГолоса эпизода: Анастасия Кудрявцева, Артем Коротков, Александр Кузык
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"Все для победы!". Донбасс в годы Великой Отечественной войны
В начале Великой Отечественной войны группа армий "Юг" Третьего рейха должна была захватить важнейший производственный регион СССР — Донбасс. На шахтах и фабриках проходили митинги: добровольцы вступали в Красную армию, а вместо мужчин за станки вставали женщины, дети и старики. На землях, оккупированных врагом, развивалось движение подпольщиков.