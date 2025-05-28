https://ria.ru/20250528/donbass-2022316611.html

"Город миллиона роз". Послевоенное развитие Донбасса

"Город миллиона роз". Послевоенное развитие Донбасса - РИА Новости, 11.06.2025

"Город миллиона роз". Послевоенное развитие Донбасса

На одном из советских плакатов вся Россия связана сосудами с сердцем - Донбассом. Сотни шахт, крупнейшие предприятия и передовая техника. Ударными темпами в послевоенное время регион восстанавливали из руин. Однако, велось не только промышленно развитие Донбасса, но и социально-культурное. Как Донецк стал "городом миллиона роз"?

2025-05-28T16:00:00+03:00

2025-05-28T16:00:00+03:00

2025-06-11T17:31:00+03:00

новороссия.русский фронтир

донбасс

россия

донецк

русское географическое общество

великая отечественная война (1941-1945)

промышленность

технологии

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"Город миллиона роз". Послевоенное развитие Донбасса На одном из советских плакатов вся Россия связана сосудами с сердцем - Донбассом. Сотни шахт, крупнейшие предприятия и передовая техника. Ударными темпами в послевоенное время регион восстанавливали из руин. Однако, велось не только промышленно развитие Донбасса, но социально-культурное. Например, Донецк должен был стать "городом миллиона роз". audio/mpeg

"Город миллиона роз". Послевоенное развитие Донбасса На одном из советских плакатов вся Россия связана сосудами с сердцем - Донбассом. Сотни шахт, крупнейшие предприятия и передовая техника. Ударными темпами в послевоенное время регион восстанавливали из руин. Однако, велось не только промышленно развитие Донбасса, но социально-культурное. Например, Донецк должен был стать "городом миллиона роз". audio/mpeg

Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег ГрабовскийРедактор: Дарья ЮрченкоГолос: Дарья Юрченко, Виктор Анохин

донбасс

россия

донецк

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донбасс, россия, донецк, русское географическое общество, великая отечественная война (1941-1945), промышленность, технологии, общество, аудио