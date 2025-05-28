https://ria.ru/20250528/dialogkultur-2019608818.html

В Петербурге завершился "Диалог культур", объединивший участников 35 стран

В Петербурге завершился "Диалог культур", объединивший участников 35 стран - РИА Новости, 28.05.2025

В Петербурге завершился "Диалог культур", объединивший участников 35 стран

В Северной столице завершил работу XIX Международный медиа-форум "Диалог культур". В этом году он объединил более 350 участников из 35 стран — молодых... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:43:00+03:00

2025-05-28T17:43:00+03:00

2025-05-28T19:20:00+03:00

культура

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. В Северной столице завершил работу XIX Международный медиа-форум "Диалог культур". В этом году он объединил более 350 участников из 35 стран — молодых журналистов, блогеров, документалистов, фотографов и медиа-художников. География форума охватила не только Санкт-Петербург, но и Выборг, Мурманск и Великий Новгород, где проходили выездные съёмки и пленэры.Значимость места и приветствияЦентральной площадкой стал Государственный Эрмитаж. "Очень символично, что именно Эрмитаж стал местом проведения “Диалога культур”. Это пространство, где собраны произведения искусства со всего мира, что способствует развитию такого важного навыка, как диалог", — сказал на открытии заместитель гендиректора Эрмитажа Александр Прохоренко."Я уверена, что вы проведете несколько прекрасных дней в нашем городе, а ваш медиа-форум будет насыщенным и интересным, — приветствовала гостей форума заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова. — Очень хочется, чтобы вы реализовали все навыки, полученные здесь, и развивались. Обязательно находите для себя новые форматы"."Это уже не первый и не второй раз, когда мы встречаемся в рамках этой культурной инициативы. Я рад вас приветствовать, — обратился к участникам Сергей Новиков, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам. — Фонд президентских грантов финансирует эти мероприятия, и для меня важно видеть, как они реализуются и каких результатов достигают благодаря поддержке президента. Вы выполняете крайне важную миссию".Миссия форума и новые лицаФорум "Диалог культур" уже много лет является площадкой для обмена идеями, творческого вдохновения и укрепления профессиональных связей. "Молодые авторы и организаторы — это движущая сила форума. Именно они, многим из которых не больше 25 лет, создают эту замечательную историю. Мы задали концепцию, а они блестяще её воплотили", — отметил председатель оргкомитета форума Ашот Джазоян.Основная программа, конференция и фестивальОсновная программа началась с практической конференции "Диалог молодых в меняющемся мире. Контент будущего". Участники обсуждали роль искусства, дружбы и блогинга в сближении народов. Индийский режиссёр Арун Чадха отметил: "Форум даёт шанс показать, как живут люди в разных городах. Эмоции объединяют нас — именно на этом должен строиться мир".Диалог продолжился фестивалем "Я здесь живу", где были представлены короткометражные документальные и анимационные фильмы, телепрограммы, блоги и видеозаставки из России и стран Евразии. В течение двух дней участники посмотрели более 50 видеоработ, посвящённых традициям, культуре и быту разных народов.Форум стал частью культурной жизни города. Участники посетили премьеру оперы Винченцо Беллини "Норма" в Мариинском театре и пообщались с дирижёром Валерием Гергиевым и режиссёром спектакля Сергеем Новиковым.Медиа-уроки и обмен опытом22–23 мая в Эрмитаже прошли "Медиа-уроки" — серия мастер-классов от международных экспертов. Мануэль Гихаррубийя (Аргентина) поделился практическими приёмами блогинга. Лоренцо Скуарча (Италия) и Арун Чадха (Индия) провели воркшопы для молодых кинематографистов. Их советы, анализ кадров и сюжетов стали откровением для участников. Французский фотограф Виктор Балагер не только делился своим опытом, но и водил гостей на пленэры по городу.Выставка "Я здесь живу" и сила визуального языкаВ здании Главного штаба Эрмитажа 23 мая открылась мультимедийная выставка "Я здесь живу", где было представлено более 400 визуальных работ — жанровые фотографии, портреты, плакаты, медиа-арты."Можно смело сказать, что визуальный язык порой сильнее слова, — сказал Георгий Вилинбахов, заместитель генерального директора Эрмитажа по научной работе. — Вспомните хронику времён Великой Отечественной — она передаёт боль, страх, надежду куда ярче любых описаний. До появления письменных языков люди общались визуальными символами — это древнейший код, понятный каждому. Сегодня мы можем говорить об общих визуальных символах Евразии. Наш диалог — это разговор на языке образов".Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв поздравил участников: "Вы наверняка запомните этот день. Теперь вы можете писать в своей автобиографии, что ваши работы были представлены в Эрмитаже!"Ярким акцентом стал показ авторских костюмов с национальными мотивами стран-участниц, созданных студентами Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.Выездная работа и организаторыТакже в рамках форума прошёл "Диалог на практике" — выездная работа по маршрутам: Выборг, Мурманск, Великий Новгород и Санкт-Петербург.Медиа-форум проводят Медиа-конгресс "Содружество журналистов", Государственный Эрмитаж при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда "Русский мир", АНО "Москино", Правительства Санкт-Петербурга, Союза журналистов России, Международной Академии Телевидения и Радио, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и Московского государственного лингвистического университета.

https://ria.ru/20250527/zenit-2019149494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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