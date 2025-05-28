В Петербурге завершился "Диалог культур", объединивший участников 35 стран
В Петербурге завершился форум "Диалог культур", объединивший участников 35 стран
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Руслан ТимербаевОткрытие выставки "Я здесь живу" в Главном штабе Эрмитажа
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Руслан Тимербаев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. В Северной столице завершил работу XIX Международный медиа-форум "Диалог культур". В этом году он объединил более 350 участников из 35 стран — молодых журналистов, блогеров, документалистов, фотографов и медиа-художников. География форума охватила не только Санкт-Петербург, но и Выборг, Мурманск и Великий Новгород, где проходили выездные съёмки и пленэры.
Значимость места и приветствия
Центральной площадкой стал Государственный Эрмитаж. "Очень символично, что именно Эрмитаж стал местом проведения “Диалога культур”. Это пространство, где собраны произведения искусства со всего мира, что способствует развитию такого важного навыка, как диалог", — сказал на открытии заместитель гендиректора Эрмитажа Александр Прохоренко.
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Руслан ТимербаевУчастники форума "Диалог культур" в Эрмитажном театре
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Руслан Тимербаев
Участники форума "Диалог культур" в Эрмитажном театре
"Я уверена, что вы проведете несколько прекрасных дней в нашем городе, а ваш медиа-форум будет насыщенным и интересным, — приветствовала гостей форума заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова. — Очень хочется, чтобы вы реализовали все навыки, полученные здесь, и развивались. Обязательно находите для себя новые форматы".
"Это уже не первый и не второй раз, когда мы встречаемся в рамках этой культурной инициативы. Я рад вас приветствовать, — обратился к участникам Сергей Новиков, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам. — Фонд президентских грантов финансирует эти мероприятия, и для меня важно видеть, как они реализуются и каких результатов достигают благодаря поддержке президента. Вы выполняете крайне важную миссию".
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Вероника СоколоваСергей Новиков, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам, на форуме "Диалог культур" в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Вероника Соколова
Сергей Новиков, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам, на форуме "Диалог культур" в Санкт-Петербурге
Миссия форума и новые лица
Форум "Диалог культур" уже много лет является площадкой для обмена идеями, творческого вдохновения и укрепления профессиональных связей. "Молодые авторы и организаторы — это движущая сила форума. Именно они, многим из которых не больше 25 лет, создают эту замечательную историю. Мы задали концепцию, а они блестяще её воплотили", — отметил председатель оргкомитета форума Ашот Джазоян.
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Вероника СоколоваПредседатель оргкомитета форума "Диалог культур" Ашот Джазоян
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Вероника Соколова
Председатель оргкомитета форума "Диалог культур" Ашот Джазоян
Основная программа, конференция и фестиваль
Основная программа началась с практической конференции "Диалог молодых в меняющемся мире. Контент будущего". Участники обсуждали роль искусства, дружбы и блогинга в сближении народов. Индийский режиссёр Арун Чадха отметил: "Форум даёт шанс показать, как живут люди в разных городах. Эмоции объединяют нас — именно на этом должен строиться мир".
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Руслан ТимербаевИндийский режиссер Арун Чадха на форуме "Диалог культур" в Санкт-Петербурге
Индийский режиссер Арун Чадха на форуме "Диалог культур" в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Руслан Тимербаев
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© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Лилия ФайзуловаУчастники форума "Диалог культур" в Эрмитажном театре
Участники форума "Диалог культур" в Эрмитажном театре
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Лилия Файзулова
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© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Лилия ФайзуловаУчастники форума "Диалог культур" в Эрмитажном театре
Участники форума "Диалог культур" в Эрмитажном театре
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Лилия Файзулова
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Индийский режиссер Арун Чадха на форуме "Диалог культур" в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Руслан Тимербаев
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Участники форума "Диалог культур" в Эрмитажном театре
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Лилия Файзулова
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Участники форума "Диалог культур" в Эрмитажном театре
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Лилия Файзулова
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Диалог продолжился фестивалем "Я здесь живу", где были представлены короткометражные документальные и анимационные фильмы, телепрограммы, блоги и видеозаставки из России и стран Евразии. В течение двух дней участники посмотрели более 50 видеоработ, посвящённых традициям, культуре и быту разных народов.
Форум стал частью культурной жизни города. Участники посетили премьеру оперы Винченцо Беллини "Норма" в Мариинском театре и пообщались с дирижёром Валерием Гергиевым и режиссёром спектакля Сергеем Новиковым.
© Фото : Пресс-служба Мариинского театра/Наташа Разина, 2025 Сцена из спектакля "Норма" в Мариинском театре
Сцена из спектакля "Норма" в Мариинском театре
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© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Руслан ТимербаевДирижер Валерий Гергиев и режиссёр-постановщик Сергей Новиков на встрече с российскими и зарубежными журналистами после премьеры оперы "Норма" в Мариинке-2
Дирижер Валерий Гергиев и режиссёр-постановщик Сергей Новиков на встрече с российскими и зарубежными журналистами после премьеры оперы "Норма" в Мариинке-2
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Руслан Тимербаев
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© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Иван КиреевДирижер Валерий Гергиев и режиссёр-постановщик Сергей Новиков после премьеры оперы "Норма" в Мариинке-2
Дирижер Валерий Гергиев и режиссёр-постановщик Сергей Новиков после премьеры оперы "Норма" в Мариинке-2
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Иван Киреев
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© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Иван КиреевУчастники медиа-форума "Диалог культур" после премьеры оперы "Норма" в Мариинке-2
Участники медиа-форума "Диалог культур" после премьеры оперы "Норма" в Мариинке-2
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Иван Киреев
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Сцена из спектакля "Норма" в Мариинском театре
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Дирижер Валерий Гергиев и режиссёр-постановщик Сергей Новиков на встрече с российскими и зарубежными журналистами после премьеры оперы "Норма" в Мариинке-2
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Руслан Тимербаев
2 из 4
Дирижер Валерий Гергиев и режиссёр-постановщик Сергей Новиков после премьеры оперы "Норма" в Мариинке-2
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Иван Киреев
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Участники медиа-форума "Диалог культур" после премьеры оперы "Норма" в Мариинке-2
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Иван Киреев
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Медиа-уроки и обмен опытом
22–23 мая в Эрмитаже прошли "Медиа-уроки" — серия мастер-классов от международных экспертов. Мануэль Гихаррубийя (Аргентина) поделился практическими приёмами блогинга. Лоренцо Скуарча (Италия) и Арун Чадха (Индия) провели воркшопы для молодых кинематографистов. Их советы, анализ кадров и сюжетов стали откровением для участников. Французский фотограф Виктор Балагер не только делился своим опытом, но и водил гостей на пленэры по городу.
Выставка "Я здесь живу" и сила визуального языка
В здании Главного штаба Эрмитажа 23 мая открылась мультимедийная выставка "Я здесь живу", где было представлено более 400 визуальных работ — жанровые фотографии, портреты, плакаты, медиа-арты.
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Вероника СоколоваНа выставке "Я здесь живу" в Главном штабе Эрмитажа
На выставке "Я здесь живу" в Главном штабе Эрмитажа
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Вероника Соколова
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© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Дмитрий ОсеевНа выставке "Я здесь живу" в Главном штабе Эрмитажа
На выставке "Я здесь живу" в Главном штабе Эрмитажа
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Дмитрий Осеев
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На выставке "Я здесь живу" в Главном штабе Эрмитажа
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Вероника Соколова
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На выставке "Я здесь живу" в Главном штабе Эрмитажа
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Дмитрий Осеев
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"Можно смело сказать, что визуальный язык порой сильнее слова, — сказал Георгий Вилинбахов, заместитель генерального директора Эрмитажа по научной работе. — Вспомните хронику времён Великой Отечественной — она передаёт боль, страх, надежду куда ярче любых описаний. До появления письменных языков люди общались визуальными символами — это древнейший код, понятный каждому. Сегодня мы можем говорить об общих визуальных символах Евразии. Наш диалог — это разговор на языке образов".
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв поздравил участников: "Вы наверняка запомните этот день. Теперь вы можете писать в своей автобиографии, что ваши работы были представлены в Эрмитаже!"
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Вероника СоколоваОткрытие выставки "Я здесь живу" в Главном штабе Эрмитажа
© Фото предоставлено пресс-службой Медиа-форума "Диалог культур"/Вероника Соколова
Открытие выставки "Я здесь живу" в Главном штабе Эрмитажа
Ярким акцентом стал показ авторских костюмов с национальными мотивами стран-участниц, созданных студентами Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.
Выездная работа и организаторы
Также в рамках форума прошёл "Диалог на практике" — выездная работа по маршрутам: Выборг, Мурманск, Великий Новгород и Санкт-Петербург.
Медиа-форум проводят Медиа-конгресс "Содружество журналистов", Государственный Эрмитаж при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда "Русский мир", АНО "Москино", Правительства Санкт-Петербурга, Союза журналистов России, Международной Академии Телевидения и Радио, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и Московского государственного лингвистического университета.