Депутат ЕП Картайзер назвал свой визит в Россию успешным
Картайзер назвал свой визит в Россию успешным, несмотря на критику в Европе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер во время встречи
Председатель ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер во время встречи
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил в интервью РИА Новости, что считает свой визит в Россию успешным, несмотря на критику со стороны большинства депутатов в ЕС.
"Да, я думаю, визит был успешным. Думаю, мои коллеги, с кем я здесь встретился, были рады, что я приехал. А я рад, что смог послужить мостом, для меня это был профессиональный и личный долг", – сказал Картайзер.
Он добавил, что в Европарламенте его поездку воспринимают как политически нежелательную, но он считает важным поддерживать диалог, особенно в кризисный период.
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.
Ранее в мае сопреседатель фракции в Европарламенте (ЕП) "Европейская группа консерваторов и реформистов" (ECR Group) Патрик Яки пригрозил выступить с предложением исключить из нее депутата от Люксембурга Фернана Картхайзера, если тот совершит визит в Россию.