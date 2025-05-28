https://ria.ru/20250528/deputat-2019619897.html

Депутат ЕП Картайзер назвал свой визит в Россию успешным

Депутат ЕП Картайзер назвал свой визит в Россию успешным - РИА Новости, 28.05.2025

Депутат ЕП Картайзер назвал свой визит в Россию успешным

Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил в интервью РИА Новости, что считает свой визит в Россию успешным, несмотря на критику со стороны большинства... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T18:02:00+03:00

2025-05-28T18:02:00+03:00

2025-05-28T18:05:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил в интервью РИА Новости, что считает свой визит в Россию успешным, несмотря на критику со стороны большинства депутатов в ЕС."Да, я думаю, визит был успешным. Думаю, мои коллеги, с кем я здесь встретился, были рады, что я приехал. А я рад, что смог послужить мостом, для меня это был профессиональный и личный долг", – сказал Картайзер.Он добавил, что в Европарламенте его поездку воспринимают как политически нежелательную, но он считает важным поддерживать диалог, особенно в кризисный период.Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.Ранее в мае сопреседатель фракции в Европарламенте (ЕП) "Европейская группа консерваторов и реформистов" (ECR Group) Патрик Яки пригрозил выступить с предложением исключить из нее депутата от Люксембурга Фернана Картхайзера, если тот совершит визит в Россию.

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019613502.html

https://ria.ru/20250514/es-2016885506.html

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европа

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россия, европарламент, европа, в мире, люксембург (округ), александр грушко, леонид слуцкий (политик), евросоюз, григорий карасин, совет федерации рф