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Депутат ЕП Картайзер назвал свой визит в Россию успешным - РИА Новости, 28.05.2025
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18:02 28.05.2025 (обновлено: 18:05 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/deputat-2019619897.html
Депутат ЕП Картайзер назвал свой визит в Россию успешным
Депутат ЕП Картайзер назвал свой визит в Россию успешным - РИА Новости, 28.05.2025
Депутат ЕП Картайзер назвал свой визит в Россию успешным
Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил в интервью РИА Новости, что считает свой визит в Россию успешным, несмотря на критику со стороны большинства... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T18:02:00+03:00
2025-05-28T18:05:00+03:00
россия
европарламент
европа
в мире
люксембург (округ)
александр грушко
леонид слуцкий (политик)
евросоюз
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил в интервью РИА Новости, что считает свой визит в Россию успешным, несмотря на критику со стороны большинства депутатов в ЕС."Да, я думаю, визит был успешным. Думаю, мои коллеги, с кем я здесь встретился, были рады, что я приехал. А я рад, что смог послужить мостом, для меня это был профессиональный и личный долг", – сказал Картайзер.Он добавил, что в Европарламенте его поездку воспринимают как политически нежелательную, но он считает важным поддерживать диалог, особенно в кризисный период.Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.Ранее в мае сопреседатель фракции в Европарламенте (ЕП) "Европейская группа консерваторов и реформистов" (ECR Group) Патрик Яки пригрозил выступить с предложением исключить из нее депутата от Люксембурга Фернана Картхайзера, если тот совершит визит в Россию.
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019613502.html
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россия, европарламент, европа, в мире, люксембург (округ), александр грушко, леонид слуцкий (политик), евросоюз, григорий карасин, совет федерации рф
Россия, Европарламент, Европа, В мире, Люксембург (округ), Александр Грушко, Леонид Слуцкий (политик), Евросоюз, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
Депутат ЕП Картайзер назвал свой визит в Россию успешным

Картайзер назвал свой визит в Россию успешным, несмотря на критику в Европе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер во время встречи
Председатель ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер во время встречи
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил в интервью РИА Новости, что считает свой визит в Россию успешным, несмотря на критику со стороны большинства депутатов в ЕС.
"Да, я думаю, визит был успешным. Думаю, мои коллеги, с кем я здесь встретился, были рады, что я приехал. А я рад, что смог послужить мостом, для меня это был профессиональный и личный долг", – сказал Картайзер.
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Он добавил, что в Европарламенте его поездку воспринимают как политически нежелательную, но он считает важным поддерживать диалог, особенно в кризисный период.
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.
Ранее в мае сопреседатель фракции в Европарламенте (ЕП) "Европейская группа консерваторов и реформистов" (ECR Group) Патрик Яки пригрозил выступить с предложением исключить из нее депутата от Люксембурга Фернана Картхайзера, если тот совершит визит в Россию.
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РоссияЕвропарламентЕвропаВ миреЛюксембург (округ)Александр ГрушкоЛеонид Слуцкий (политик)ЕвросоюзГригорий КарасинСовет Федерации РФ
 
 
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