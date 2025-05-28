https://ria.ru/20250528/chernyshenko-2019512102.html

Чернышенко: российским ученым доверяют 79 процентов граждан

Чернышенко: российским ученым доверяют 79 процентов граждан - РИА Новости, 28.05.2025

Чернышенко: российским ученым доверяют 79 процентов граждан

Российским ученым, по результатам опросов за 2024 год, доверяют 79% граждан, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T11:18:00+03:00

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2025-05-28T11:19:00+03:00

дмитрий чернышенко

российская академия наук

россия

общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российским ученым, по результатам опросов за 2024 год, доверяют 79% граждан, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "По результатам опросов за прошлый год, по мнению наших граждан, российским ученым доверяют 79% граждан. Важно, чтобы наука и дальше оставалась открытой обществу и уверенно заявляла о себе, задавая вектор будущего развития. И драйвер этой работы вы, Российская академия наук", - сказал Чернышенко на общем собрании членов РАН. Он добавил, что правительство продолжит инициативы академии, в том числе в части развития фундаментальных исследований в России. "В бюджете 2025 года в рамках госпрограммы научно-технологического развития денег на науку заложено на 14% больше, чем было в 2024 году. А если быть точным, на 83,3 миллиарда рублей. Особо подчеркну, что основное увеличение идет по разделу фундаментальные научные исследования - на 50 с лишним миллиардов рублей", - добавил вице-премьер.

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дмитрий чернышенко, российская академия наук, россия, общество