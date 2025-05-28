https://ria.ru/20250528/chernyavskaya-2019648012.html

Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество в сфере экологии

Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество в сфере экологии - РИА Новости, 28.05.2025

Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество в сфере экологии

Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество в сфере экологии, заявила председатель комиссии парламентского собрания Союзного государства по природным... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T19:57:00+03:00

2025-05-28T19:57:00+03:00

2025-05-28T19:57:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

экология

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая – РИА Новости. Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество в сфере экологии, заявила председатель комиссии парламентского собрания Союзного государства по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды Жанна Чернявская. "Региональное сотрудничество в сфере экологии - это уникальный опыт, который обе стороны используют на пользу нашим народам… Мы налаживаем напрямую контакты между предприятиями и различными структурами. Это позволяет решать проблемы, строить, запускать и развивать новые предприятия. Нас интересует вопрос мониторинга атмосферного воздуха. Нижний Новгород – центр промышленности, и нам хочется знать, как это решается здесь. Кроме того, мы хотим изучить опыт нижегородцев в вопросах обращения с отходами, их переработки, а также получения вторичных ресурсов и их рационального использования", - сказала Чернявская на заседании комиссии, которое состоялось в среду в Нижнем Новгороде. Как отметил заместитель председатель комиссии парламентского собрания по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, в сфере экологии в Союзном государстве много созвучных тем. "Особенно - мониторинг окружающей среды, который касается не только воздуха, но и стоков. Нижегородской области есть чем поделиться. Это и тепловизионные приборы на дронах, и многие другие вещи, которые позволяют своевременно найти места сброса", - сказал он. Валуев отметил, что Белоруссии тоже есть чем поделиться с Россией. "У них нет таких пространств для расположения мусорных полигонов, и они вынуждены быстрее делать более глубокую переработку мусора при плотности населения гораздо более высокой, чем в России", - заявил парламентарий. Депутаты отметили положительную динамику развития сотрудничества по экологической безопасности между белорусским и нижегородским министерствами природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также рекомендовали им продолжить обмен опытом по мониторингу атмосферного воздуха. Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион и Белоруссию связывают прочные экономические связи – например, производство экологических трамваев и электробусов "МиНиН", название которых образовано из сложения названия город Минск и Нижний Новгород, поскольку это совместное предприятие. "Развитие рынка переработки вторичного сырья – это также перспективные направления нашего сотрудничества. Имеется в виду создание условий, включая поддержку предприятий, уже использующих в своем производстве вторичное сырье, как переработанное, так и нет, и обеспечение стимулирования спроса на рынке вторсырья. Это поддержка инициатив, направленных на разработку и реализацию проектов экономики замкнутого цикла", - сказал Никитин. Он отметил, что диалог с белорусскими коллегами будет продолжен в конце июня, когда в Нижнем Новгороде пройдет масштабный Форум регионов России и Белоруссии. В рамках визита в Нижний Новгород члены комиссии парламентского собрания по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды ознакомились с деятельностью предприятий по обращению с отходами, а также с опытом региона по формированию экологической культуры и развитию экологического просвещения.

https://ria.ru/20250526/rabota-2019203250.html

https://ria.ru/20250526/belarus-2019156210.html

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белоруссия, россия, экология