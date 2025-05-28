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Госдума поддержала в первом чтении изменения в госбюджете на 2025 год - РИА Новости, 28.05.2025
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14:31 28.05.2025 (обновлено: 15:26 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/byudzhet-2019558038.html
Госдума поддержала в первом чтении изменения в госбюджете на 2025 год
Госдума поддержала в первом чтении изменения в госбюджете на 2025 год - РИА Новости, 28.05.2025
Госдума поддержала в первом чтении изменения в госбюджете на 2025 год
Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:31:00+03:00
2025-05-28T15:26:00+03:00
экономика
россия
новосибирская область
антон силуанов
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов рублей. Второе чтение планируется провести 10 июня, третье — 11 июня. "Поправки подготовлены в рамках бюджетного законодательства и в соответствии с бюджетным правилом. Потребности в дополнительной поддержке людей, реализации национальных проектов, обороны и безопасности нашли отражение в этих изменениях", — заявил министр финансов России Антон Силуанов, представляя законопроект депутатам на пленарном заседании. "Осенью мы планируем выйти в Государственную думу с окончательными корректировками бюджета, которые будут соответствовать складывающейся макроэкономической ситуации и приоритетам проводимой государством социально-экономической политики", — сказал также он. Документ внесен правительством России. Он подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития страны на текущий год и исполнения бюджета за истекший период года. Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений — на уровне 2,5%, оценка инфляции повышена с 4,5 до 7,6%, прогноз цены на нефть понижен до 56 долларов с 69,7 доллара за баррель, прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля. Согласно законопроекту, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. "То есть до того уровня, который у нас сложился по итогам исполнения бюджета в прошлом году", — отметил Силуанов. Верхний предел внутреннего госдолга России на 1 января 2026 года повышается до 30,62 триллиона с 29,385 триллиона рублей, а внешнего — сокращается до 59,9 миллиарда с 61,1 миллиарда долларов. Помимо этого, общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год увеличивается до 1,649 триллиона с 1,634 триллиона рублей. При этом приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, укрепление технологического лидерства страны. Дополнительные средства выделяются на индексацию зарплат бюджетников (около 130 миллиардов рублей), обеспечение обязательств по льготной ипотеке (278,96 миллиарда рублей), имущественные взносы России в госкорпорацию "ВЭБ.РФ" на льготное кредитование в рамках Фабрики проектного финансирования (47,6 миллиарда рублей), поддержку льготного кредитования АПК (55,425 миллиарда рублей), строительство мостового перехода в Новосибирской области (2,817 миллиарда рублей) и другие цели.
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экономика, россия, новосибирская область, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Россия, Новосибирская область, Антон Силуанов, Госдума РФ
Госдума поддержала в первом чтении изменения в госбюджете на 2025 год

Госдума поддержала в первом чтении изменения параметров бюджета РФ на 2025 год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов рублей. Второе чтение планируется провести 10 июня, третье — 11 июня.
"Поправки подготовлены в рамках бюджетного законодательства и в соответствии с бюджетным правилом. Потребности в дополнительной поддержке людей, реализации национальных проектов, обороны и безопасности нашли отражение в этих изменениях", — заявил министр финансов России Антон Силуанов, представляя законопроект депутатам на пленарном заседании.
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Все обязательства бюджета на 2025 год буду выполнены, заявил Силуанов
Вчера, 13:47
"Осенью мы планируем выйти в Государственную думу с окончательными корректировками бюджета, которые будут соответствовать складывающейся макроэкономической ситуации и приоритетам проводимой государством социально-экономической политики", — сказал также он.
Документ внесен правительством России. Он подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития страны на текущий год и исполнения бюджета за истекший период года. Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений — на уровне 2,5%, оценка инфляции повышена с 4,5 до 7,6%, прогноз цены на нефть понижен до 56 долларов с 69,7 доллара за баррель, прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля.
Согласно законопроекту, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. "То есть до того уровня, который у нас сложился по итогам исполнения бюджета в прошлом году", — отметил Силуанов.
Верхний предел внутреннего госдолга России на 1 января 2026 года повышается до 30,62 триллиона с 29,385 триллиона рублей, а внешнего — сокращается до 59,9 миллиарда с 61,1 миллиарда долларов. Помимо этого, общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год увеличивается до 1,649 триллиона с 1,634 триллиона рублей.
При этом приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, укрепление технологического лидерства страны.
Дополнительные средства выделяются на индексацию зарплат бюджетников (около 130 миллиардов рублей), обеспечение обязательств по льготной ипотеке (278,96 миллиарда рублей), имущественные взносы России в госкорпорацию "ВЭБ.РФ" на льготное кредитование в рамках Фабрики проектного финансирования (47,6 миллиарда рублей), поддержку льготного кредитования АПК (55,425 миллиарда рублей), строительство мостового перехода в Новосибирской области (2,817 миллиарда рублей) и другие цели.
Здание Министерства финансов Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Дефицит бюджета России в январе-апреле составил полтора процента ВВП
7 мая, 14:06
 
ЭкономикаРоссияНовосибирская областьАнтон СилуановГосдума РФ
 
 
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