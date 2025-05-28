https://ria.ru/20250528/burnashkina-2019471525.html

Девочка, которую россиянка бросила в турецком аэропорту, остается в Анталье

Девочка, которую россиянка бросила в турецком аэропорту, остается в Анталье - РИА Новости, 28.05.2025

Девочка, которую россиянка бросила в турецком аэропорту, остается в Анталье

Девочка, мать которой отбывает 15-летний срок за то, что бросила ее в аэропорту Антальи, остается в городе, рассказала РИА Новости адвокат Айшель Кюбра Полат. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T06:32:00+03:00

2025-05-28T06:32:00+03:00

2025-05-28T11:16:00+03:00

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СТАМБУЛ, 28 мая — РИА Новости. Девочка, мать которой отбывает 15-летний срок за то, что бросила ее в аэропорту Антальи, остается в городе, рассказала РИА Новости адвокат Айшель Кюбра Полат. "Девочка Николь остается в Доме малютки в Анталье, ее здоровье не вызывает опасений", — сказала она. Мать девушки, которую также задержали в аэропорту, вернулась в Россию, добавила собеседница агентства."Бабушка Елена вернулась в Россию. Она была оправдана, в любом случае бабушка получит опеку над ребенком", — сказала юрист. По ее словам, судьбу Николь решит не суд — это административный процесс, который ведут между собой министерства. В октябре прошлого года уборщик обнаружил в туалете аэропорта Антальи новорожденного младенца. Вскоре полиция задержала мать ребенка — 18-летнюю Екатерину Бурнашкину, которая вместе со своей матерью Еленой собиралась вылететь в Москву. Женщины утверждали, что они не знали о беременности. Как рассказала адвокат, они были в шоке и не понимали, что произошло. Позже они выражали сожаление о случившемся и говорили, что хотят вернуться домой вместе с девочкой, которую назвали Николь.В феврале турецкий суд приговорил Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюрьмы по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По словам Полат, это жесткое решение, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка — за это грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.Защита россиянки заявила, что оспорит приговор, но апелляцию пока не подавала, дожидаясь детального решения суда.В российском генконсульстве в Анталье заявили, что работают над возвращением девочки в Россию. Пока что необходимые процедуры не завершены. Дипломаты держат ситуацию на приоритетном контроле и посещают новорожденную в приюте.

https://ria.ru/20241015/rossiyanka-1978231877.html

https://ria.ru/20250213/shkolnitsa-1999139138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, анталья (провинция), турция, в мире