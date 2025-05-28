Генсек: ШОС изучает идею формирования единой безопасности в Евразии
Ермекбаев: ШОС сфокусирована на теме формирования единой безопасности в Евразии
© Sputnik / Владислав Воднев Нурлан Ермекбаев
© Sputnik / Владислав Воднев
Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Тема формирования единой неделимой безопасности в Евразии находится в фокусе внимания ШОС, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
"Тема формирования архитектуры или системы равной и неделимой безопасности очень актуальна, и сейчас она находится в фокусе обсуждения экспертов, аналитических центров ШОС. Поскольку ШОС, изначально создававшаяся как организация по обеспечению безопасности в районе государственных границ, оставляет в качестве своего приоритета вопросы противодействия самым различным вызовам и угрозам. С учетом современных реалий, тема именно всеобъемлющей такой равной неделимой безопасности, находится, можно сказать, в фокусе внимания нашей организации", - заявил Ермекбаев в интервью замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александру Яковенко на полях XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
Ермекбаев напомнил, что еще в декларации глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которая была принята в 2024 году в Астане, лидеры стран отметили, что сотрудничество в рамках ШОС может стать основой для формирования новой системы справедливой, равной и всеобъемлющей неделимой безопасности.
В марте президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в совместном заявлении отметили, что военно-политические реалии создают необходимость формирования устойчивой системы евразийской безопасности.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит 27-29 мая в Москве под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. По его словам, в форуме участвуют 126 делегаций из 104 государств, в том числе стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, возглавляемые секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.