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Белоусов назвал основную угрозу в Центральной Азии - РИА Новости, 28.05.2025
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10:10 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/belousov-2019495303.html
Белоусов назвал основную угрозу в Центральной Азии
Белоусов назвал основную угрозу в Центральной Азии - РИА Новости, 28.05.2025
Белоусов назвал основную угрозу в Центральной Азии
Многочисленные радикальные группировки в Афганистане остаются основной угрозой в Центральноазиатском регионе, нестабильность на Ближнем Востоке также негативно... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:10:00+03:00
2025-05-28T10:10:00+03:00
в мире
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ближний восток
россия
андрей белоусов
одкб
центральная азия
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БИШКЕК, 28 мая - РИА Новости. Многочисленные радикальные группировки в Афганистане остаются основной угрозой в Центральноазиатском регионе, нестабильность на Ближнем Востоке также негативно сказывается на обстановке, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в среду. "Основная угроза в Центральноазиатском регионе по-прежнему исходит от многочисленных радикальных группировок в Афганистане (всего более 20, общей численностью - свыше 15 тысяч человек). Возрастает вероятность их проникновения на территории граничащих стран и дальнейшей инфильтрации", - сказал Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ. Министр отметил, что на ситуацию в регионе негативно влияет нестабильность на Ближнем Востоке, в частности, иностранные боевики из состава действующих вооруженных группировок перетекают оттуда как в Афганистан, так и в другие страны Центральной Азии.
https://ria.ru/20250527/rossija-2019425547.html
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в мире, афганистан, ближний восток, россия, андрей белоусов, одкб, центральная азия
В мире, Афганистан, Ближний Восток, Россия, Андрей Белоусов, ОДКБ, Центральная Азия
Белоусов назвал основную угрозу в Центральной Азии

Белоусов: радикальные группировки остаются основной угрозой в Центральной Азии

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФАндрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности
Андрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Андрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности. Архивное фото
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БИШКЕК, 28 мая - РИА Новости. Многочисленные радикальные группировки в Афганистане остаются основной угрозой в Центральноазиатском регионе, нестабильность на Ближнем Востоке также негативно сказывается на обстановке, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в среду.
"Основная угроза в Центральноазиатском регионе по-прежнему исходит от многочисленных радикальных группировок в Афганистане (всего более 20, общей численностью - свыше 15 тысяч человек). Возрастает вероятность их проникновения на территории граничащих стран и дальнейшей инфильтрации", - сказал Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.
Министр отметил, что на ситуацию в регионе негативно влияет нестабильность на Ближнем Востоке, в частности, иностранные боевики из состава действующих вооруженных группировок перетекают оттуда как в Афганистан, так и в другие страны Центральной Азии.
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Вчера, 18:56
 
В миреАфганистанБлижний ВостокРоссияАндрей БелоусовОДКБЦентральная Азия
 
 
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