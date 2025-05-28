https://ria.ru/20250528/belousov-2019495303.html
Белоусов назвал основную угрозу в Центральной Азии
Белоусов назвал основную угрозу в Центральной Азии - РИА Новости, 28.05.2025
Белоусов назвал основную угрозу в Центральной Азии
Многочисленные радикальные группировки в Афганистане остаются основной угрозой в Центральноазиатском регионе, нестабильность на Ближнем Востоке также негативно... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:10:00+03:00
2025-05-28T10:10:00+03:00
2025-05-28T10:10:00+03:00
в мире
афганистан
ближний восток
россия
андрей белоусов
одкб
центральная азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945575641_0:0:1532:863_1920x0_80_0_0_b1aadc26012bfae36e5aec4d2d90db37.jpg
БИШКЕК, 28 мая - РИА Новости. Многочисленные радикальные группировки в Афганистане остаются основной угрозой в Центральноазиатском регионе, нестабильность на Ближнем Востоке также негативно сказывается на обстановке, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в среду. "Основная угроза в Центральноазиатском регионе по-прежнему исходит от многочисленных радикальных группировок в Афганистане (всего более 20, общей численностью - свыше 15 тысяч человек). Возрастает вероятность их проникновения на территории граничащих стран и дальнейшей инфильтрации", - сказал Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ. Министр отметил, что на ситуацию в регионе негативно влияет нестабильность на Ближнем Востоке, в частности, иностранные боевики из состава действующих вооруженных группировок перетекают оттуда как в Афганистан, так и в другие страны Центральной Азии.
https://ria.ru/20250527/rossija-2019425547.html
афганистан
ближний восток
россия
центральная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945575641_119:0:1380:946_1920x0_80_0_0_6e351c1b4482dc8b6f4707797ad1cb1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, ближний восток, россия, андрей белоусов, одкб, центральная азия
В мире, Афганистан, Ближний Восток, Россия, Андрей Белоусов, ОДКБ, Центральная Азия
Белоусов назвал основную угрозу в Центральной Азии
Белоусов: радикальные группировки остаются основной угрозой в Центральной Азии