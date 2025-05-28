https://ria.ru/20250528/belousov-2019495303.html

Белоусов назвал основную угрозу в Центральной Азии

Белоусов назвал основную угрозу в Центральной Азии - РИА Новости, 28.05.2025

Белоусов назвал основную угрозу в Центральной Азии

Многочисленные радикальные группировки в Афганистане остаются основной угрозой в Центральноазиатском регионе, нестабильность на Ближнем Востоке также негативно... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:10:00+03:00

2025-05-28T10:10:00+03:00

2025-05-28T10:10:00+03:00

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БИШКЕК, 28 мая - РИА Новости. Многочисленные радикальные группировки в Афганистане остаются основной угрозой в Центральноазиатском регионе, нестабильность на Ближнем Востоке также негативно сказывается на обстановке, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в среду. "Основная угроза в Центральноазиатском регионе по-прежнему исходит от многочисленных радикальных группировок в Афганистане (всего более 20, общей численностью - свыше 15 тысяч человек). Возрастает вероятность их проникновения на территории граничащих стран и дальнейшей инфильтрации", - сказал Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ. Министр отметил, что на ситуацию в регионе негативно влияет нестабильность на Ближнем Востоке, в частности, иностранные боевики из состава действующих вооруженных группировок перетекают оттуда как в Афганистан, так и в другие страны Центральной Азии.

https://ria.ru/20250527/rossija-2019425547.html

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ближний восток

россия

центральная азия

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в мире, афганистан, ближний восток, россия, андрей белоусов, одкб, центральная азия