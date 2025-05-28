https://ria.ru/20250528/beglov-2019670378.html
Беглов доложил Путину о развитии адаптивного спорта в Петербурге
Беглов доложил Путину о развитии адаптивного спорта в Петербурге - РИА Новости, 28.05.2025
Беглов доложил Путину о развитии адаптивного спорта в Петербурге
В Санкт-Петербурге работает крупнейший Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, где могут проводиться занятия по 20 спортивным дисциплинам... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T22:37:00+03:00
2025-05-28T22:37:00+03:00
2025-05-28T22:37:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Санкт-Петербурге работает крупнейший Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, где могут проводиться занятия по 20 спортивным дисциплинам адаптивного спорта, в настоящее время в городе более 160 тысяч человек систематически занимаются адаптивной физкультурой, доложил губернатор города Александр Беглов президенту России Владимиру Путину в ходе Совета по развитию физической культуры и спорта. "Мы находимся в новом Центре адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Он построен по вашему поручению. Открылся в августе прошлого года. Рядом со мной спортсмены, которые здесь занимаются физкультурой и спортом. На сегодня это крупнейший специализированный спортивный комплекс в России, его площадь - более 22 тысяч квадратных метров. Здесь три игровых зала, два тренажерных, реабилитационный центр, гостиница на 90 мест. И хотел бы особо отметить – три бассейна… В результате создания всех возможностей для занятия плаванием люди даже с серьезными ограничениями по здоровью плавают и принимают участие в соревнованиях", - сказал Беглов по видеоконференцсвязи. Он отметил, что центр оборудован самым современным оборудованием, здесь работают лучшие специалисты. "Здесь могут проводиться занятия по 20 спортивным дисциплинам адаптивного спорта. В центре активно занимаются наши ветераны, участники специальной военной операции. Они могут заниматься в том числе и со своими семьями. Мы продвигаем и семейный спорт. В центре проводят сборы наша команда по следж-хоккею, которая состоит из ветеранов специальной военной операции", - рассказал губернатор. Он также отметил, что центр работает совместно с новым центром протезирования и реабилитации. В центре также особое внимание уделяется оказанию медицинской, психологической помощи ветеранам, которые занимаются физкультурой и спортом. "Владимир Владимирович, благодаря вашей поддержке Петербург наращивает свои возможности по помощи участникам специальной военной операции", - отметил Беглов. Он отметил, что Петербург стремится создать все условия для того, чтобы спорт и активный образ жизни были доступны каждому жителю Петербурга с любыми возможностями здоровья "Сейчас в городе более 160 тысяч человек систематически занимающихся адаптивной физкультурой. Ежегодно проводиться более 200 спортивных мероприятий. Наши слова благодарности министерству спорта за слаженное взаимодействие", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20250528/putin-2019658108.html
https://rsport.ria.ru/20250528/putin-2019664519.html
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санкт-петербург, александр беглов, россия
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия
Беглов доложил Путину о развитии адаптивного спорта в Петербурге
Беглов: в Петербурге работает крупнейший Центр адаптивной физической культуры
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Санкт-Петербурге работает крупнейший Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, где могут проводиться занятия по 20 спортивным дисциплинам адаптивного спорта, в настоящее время в городе более 160 тысяч человек систематически занимаются адаптивной физкультурой, доложил губернатор города Александр Беглов президенту России Владимиру Путину в ходе Совета по развитию физической культуры и спорта.
"Мы находимся в новом Центре адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Он построен по вашему поручению. Открылся в августе прошлого года. Рядом со мной спортсмены, которые здесь занимаются физкультурой и спортом. На сегодня это крупнейший специализированный спортивный комплекс в России
, его площадь - более 22 тысяч квадратных метров. Здесь три игровых зала, два тренажерных, реабилитационный центр, гостиница на 90 мест. И хотел бы особо отметить – три бассейна… В результате создания всех возможностей для занятия плаванием люди даже с серьезными ограничениями по здоровью плавают и принимают участие в соревнованиях", - сказал Беглов
по видеоконференцсвязи.
Он отметил, что центр оборудован самым современным оборудованием, здесь работают лучшие специалисты.
"Здесь могут проводиться занятия по 20 спортивным дисциплинам адаптивного спорта. В центре активно занимаются наши ветераны, участники специальной военной операции. Они могут заниматься в том числе и со своими семьями. Мы продвигаем и семейный спорт. В центре проводят сборы наша команда по следж-хоккею, которая состоит из ветеранов специальной военной операции", - рассказал губернатор.
Он также отметил, что центр работает совместно с новым центром протезирования и реабилитации. В центре также особое внимание уделяется оказанию медицинской, психологической помощи ветеранам, которые занимаются физкультурой и спортом.
"Владимир Владимирович, благодаря вашей поддержке Петербург
наращивает свои возможности по помощи участникам специальной военной операции", - отметил Беглов.
Он отметил, что Петербург стремится создать все условия для того, чтобы спорт и активный образ жизни были доступны каждому жителю Петербурга с любыми возможностями здоровья
"Сейчас в городе более 160 тысяч человек систематически занимающихся адаптивной физкультурой. Ежегодно проводиться более 200 спортивных мероприятий. Наши слова благодарности министерству спорта за слаженное взаимодействие", - сказал губернатор.