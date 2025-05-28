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Юрист раскрыл, какой срок грозит купившему алкоголь подросткам в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025
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21:00 28.05.2025 (обновлено: 21:01 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019661620.html
Юрист раскрыл, какой срок грозит купившему алкоголь подросткам в Байкальске
Юрист раскрыл, какой срок грозит купившему алкоголь подросткам в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025
Юрист раскрыл, какой срок грозит купившему алкоголь подросткам в Байкальске
Восемнадцатилетний молодой человек, купивший детям спиртное на день рождения в Байкальске, где убили четверых подростков, может получить до четырех лет лишения... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T21:00:00+03:00
2025-05-28T21:01:00+03:00
происшествия
байкальск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
убийство подростков в байкальске
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Восемнадцатилетний молодой человек, купивший детям спиртное на день рождения в Байкальске, где убили четверых подростков, может получить до четырех лет лишения свободы, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс. В среду руководитель СУСК РФ по Иркутской области Анатолий Ситников сообщил, что алкоголь на день рождения а Байкальске, где убили четырех подростков, приобрел 18-летний молодой человек. "Восемнадцатилетний юноша, купивший алкоголь, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 151.1 УК РФ - вовлечение несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков. В случае подтверждения передачи алкоголя нескольким несовершеннолетним, санкция предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. Владельцу дачи, если будет доказано, что он осознанно предоставил помещение для вечеринки с участием подростков и допустил употребление спиртного, может грозить административное наказание по статьям 6.10 и 20.22 Кодекса об административных правонарушений РФ", - рассказал Адамс. Юрист отметил, что подлежит проверке и соблюдение законодательства при продаже алкоголя. "Если будет установлен факт продажи спиртного несовершеннолетнему без проверки документов, торговая точка может быть привлечена к ответственности по статье 14.16 КоАП РФ ("Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции") с наложением штрафа до 50 тысяч рублей и аннулированием лицензии", - добавил Адамс. По мнению юриста, особое внимание необходимо уделить законности работы предприятий, продающих спиртное: соблюдение возрастных ограничений, проверка документов, время продажи. "При выявлении нарушений оценке должны быть подвергнуты действия (или бездействие) контролирующих и проверяющих органов", - подчеркнул Адамс. Ночью в среду в Байкальске загорелся частный дом. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых госпитализировали, а затем перевезли в Иркутскую областную детскую больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. В Байкальске объявлен трехдневный траур.
https://ria.ru/20250528/bajkalsk-2019521070.html
https://ria.ru/20250528/podrostki-2019494500.html
https://rsport.ria.ru/20250528/reznya-2019591068.html
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происшествия, байкальск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство подростков в байкальске
Происшествия, Байкальск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство подростков в Байкальске
Юрист раскрыл, какой срок грозит купившему алкоголь подросткам в Байкальске

Юрист Адамс: парню, купившему алкоголь подросткам в Байкальске грозит до 4 лет

© Следком38/TelegramМесто происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Место происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Следком38/Telegram
Место происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Восемнадцатилетний молодой человек, купивший детям спиртное на день рождения в Байкальске, где убили четверых подростков, может получить до четырех лет лишения свободы, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс.
В среду руководитель СУСК РФ по Иркутской области Анатолий Ситников сообщил, что алкоголь на день рождения а Байкальске, где убили четырех подростков, приобрел 18-летний молодой человек.
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"Восемнадцатилетний юноша, купивший алкоголь, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 151.1 УК РФ - вовлечение несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков. В случае подтверждения передачи алкоголя нескольким несовершеннолетним, санкция предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. Владельцу дачи, если будет доказано, что он осознанно предоставил помещение для вечеринки с участием подростков и допустил употребление спиртного, может грозить административное наказание по статьям 6.10 и 20.22 Кодекса об административных правонарушений РФ", - рассказал Адамс.
Юрист отметил, что подлежит проверке и соблюдение законодательства при продаже алкоголя.
"Если будет установлен факт продажи спиртного несовершеннолетнему без проверки документов, торговая точка может быть привлечена к ответственности по статье 14.16 КоАП РФ ("Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции") с наложением штрафа до 50 тысяч рублей и аннулированием лицензии", - добавил Адамс.
По мнению юриста, особое внимание необходимо уделить законности работы предприятий, продающих спиртное: соблюдение возрастных ограничений, проверка документов, время продажи.
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"При выявлении нарушений оценке должны быть подвергнуты действия (или бездействие) контролирующих и проверяющих органов", - подчеркнул Адамс.
Ночью в среду в Байкальске загорелся частный дом. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых госпитализировали, а затем перевезли в Иркутскую областную детскую больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.
СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.
В Байкальске объявлен трехдневный траур.
Место происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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ПроисшествияБайкальскРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)Убийство подростков в Байкальске
 
 
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