https://ria.ru/20250528/amurekspo-2019565063.html

Школа экспорта РЭЦ приняла участие в экономическом форуме "АмурЭкспо"

Школа экспорта РЭЦ приняла участие в экономическом форуме "АмурЭкспо" - РИА Новости, 28.05.2025

Школа экспорта РЭЦ приняла участие в экономическом форуме "АмурЭкспо"

Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) в рамках российско-китайского экономического форума "АмурЭкспо" в Благовещенске провела 22 мая... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:15:00+03:00

2025-05-28T15:15:00+03:00

2025-05-28T15:15:00+03:00

экономика

амурская область

россия

китай

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) в рамках российско-китайского экономического форума "АмурЭкспо" в Благовещенске провела 22 мая три мероприятия для бизнеса и студентов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Мероприятия прошли при поддержке Правительства Амурской области и Центра поддержки экспорта Амурской области."Первым мероприятием стала презентация продуктов Школы экспорта РЭЦ для бизнеса, которую посетили представители 42 предприятий области. Участники узнали об образовательных возможностях, предоставляемых Школой, а также об инструментах поддержки бизнеса Российского экспортного центра от руководителя Представительства РЭЦ в Хабаровске Михаила Сергиенко", - говорится в сообщении.После презентации предприниматели сыграли в деловую игру "Продукт 360°: маркетинговая диагностика", погрузившись в тонкости международного маркетинга. Вместе с предпринимателями в игре принимали участие и молодые будущие специалисты – студенты Амурского государственного университета (АмГУ), выступившие в ролях как игроков, так и модераторов.Ведущим игры выступил сертифицированный тренер Школы экспорта РЭЦ Артем Лазутин. Концепция мероприятия была основана на программе обучающего семинара программы "Жизненный цикл экспортного проекта" Школы экспорта РЭЦ. Предприниматели и студенты поделились на 7 команд, погрузились в теоретические вопросы разработки маркетинговой стратегии и предложили собственные механизмы зарубежного продвижения для 5 популярных продуктов.По итогам игры участники остались довольны и дали крайне положительную обратную связь, а победившая команда получила памятные подарки от Школы экспорта РЭЦ."Мы впервые проводим очное совместное мероприятие подобного формата со Школой экспорта РЭЦ. Мероприятие высоко оценили и экспортеры, и студенты, интересный и "живой" формат не дал заскучать никому. Считаю первый опыт сотрудничества в данном направлении успешным, будем думать над проведением новых мероприятий", – поделился руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Максим Сиротин.Финальным мероприятием дня стала деловая игра для студентов "Работа на международной выставке". В игре приняли участие 30 студентов 2-4 курса факультета международных отношений АмГУ. По условиям игры ребята поделились на команды и перевоплотились в российских экспортеров, продающих шоколад на рынок Китая, а также китайских импортеров, стремящихся этот шоколад выгодно купить.Переговоры велись с учетом специфики деловой культуры Китая. Перед игрой ребята смогли погрузиться в особенности работы на международных выставках на краткой лекции эксперта Школы экспорта РЭЦ Людмилы Веселовой и настроиться на практическое применение теоретических знаний.После основного этапа были выбраны лучшие команды экспортеров и импортеров. Фасилитаторами игры выступили студенты-старшекурсники АмГУ, а экспертами-наблюдателями – преподаватели кафедры международного бизнеса и туризма. По итогам игры ребята получили обратную связь и памятные подарки от Школы экспорта.Узнать больше об образовательных решениях для международного бизнеса и молодых специалистов в сфере ВЭД можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.

https://ria.ru/20250526/rets-2019061816.html

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экономика, амурская область, россия, китай, российский экспортный центр (рэц)